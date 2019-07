A prefeitura de Porto Alegre mantém aberta até o dia 10 uma consulta pública sobre os serviços de proteção animal

O titular da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) de Porto Alegre, Germano Bremm, reuniu-se com veterinários e defensores da causa animal. O objetivo foi o processo de consulta pública aberto até o dia 10 de agosto para recolher sugestões sobre a proposta de ampliação desse tipo de serviço na capital gaúcha.

Ele destacou a importância de que protetores, profissionais do segmento e população em geral encaminhem sugestões ao projeto, que tem como foco o gerenciamento e operacionalização da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), do abrigo temporário para cães e gatos e da Unidade Móvel de Adoção de Animais.

“Todas as contribuições serão analisadas por nossa equipe técnica, a fim de qualificarmos o projeto, feito para fortalecer e ampliar as ações em saúde animal, controlar a população de cães e gatos abandonados e melhorar os serviços públicos oferecidos atualmente. Por isso, a participação dos protetores, que vivem o dia a dia dessa realidade, é tão importante”, ressaltou o secretário.

A participação se dá por meio de um formulário que pode ser obtido na página da Smams no site oficial da prefeitura de Porto Alegre. Esse documento deve ser preenchido e enviado ao e-mail consultapublica-usav@portoalegre.rs.gov.br.

Durante o encontro, a protetora Gelcira Teles elogiou a iniciativa, por aproximar a proteção animal do executivo municipal: “Eu vejo aqui um momento inédito. A minha sugestão é de que novas reuniões se repitam para essa importante troca de experiências”.

Detalhamento

Pelo projeto, os serviços da Usav serão contratualizados. A intenção é realizar procedimentos ainda não realizados pela unidade, tais como cirurgias ortopédicas (240 por ano), exames diagnóstico (4.116), exames de imagem (2.760), sorologia FIV e Felv (240) e quimioterapia (240).

A proposta também prevê a ampliação da capacidade de atendimentos já realizados, como cirurgias gerais (418%), castrações (74%), atendimentos clínicos (11,9%) e vagas no albergue temporário (32%).

“O novo modelo de gerenciamento e operação da Usav possibilitará a utilização integral do espaço, a realização de procedimentos cirúrgicos, atendimento clínico e exames complementares (de imagem e laboratoriais) por sistema público e também particular, mediante a cobrança pelos serviços prestados”, garante a prefeitura.

Para atender à demanda de moradores do entorno da Usav e de cuidadores que não se enquadram nas atuais regras de atendimento gratuito, o projeto também prevê serviços a custos mais acessíveis. O contratado deverá, porém, priorizar o atendimento a animais de rua provenientes de ações da DGDA, de protetores cadastrados e de tutores residentes em Porto Alegre, que sejam assistidos por programa de reposição de renda.

Passarão igualmente a ser atendidos gratuitamente os moradores da cidade com renda familiar de até três salários mínimos, atestada pelo Crip (Centro de Relação Institucional Participativa). A utilização da unidade móvel para promover feiras de adoção fora das dependências da Usav também faz parte do projeto.

Perfil

Construída por meio de parceria com a iniciativa privada, a Unidade de Saúde Animal Victória conta com área de 1.694 metros quadrados, com triagem, quatro consultórios, duas salas de preparo, cinco salas cirúrgicas, recuperação, administração, laboratório, sala de raios-X, sala de ecografia e setores para tratamento de doenças infecciosas e internação. O abrigo temporário possui 37 canis, dos quais 12 destinados à albergagem de cães com perfil bravio.

A prioridade da administração municipal é a esterilização de cães e gatos, em ações voltadas às comunidades carentes da Capital, e no atendimento aos animais em situação de rua.

Atualmente, a DGDA mantém um cadastro com 66 entidades e protetores independentes, selecionados por edital, que recebem auxílio em duas modalidades: assistência clínica veterinária na Usav para os animais que cuidam e participação no resultado de vendas do evento Brechocão (realizado todo segundo domingo do mês, no Parque da Redenção).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: