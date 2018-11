A Prefeitura de Porto Alegre paga nova parcela da folha dos servidores nesta segunda-feira

A Prefeitura de Porto Alegre fará mais um depósito da folha do funcionalismo municipal nesta segunda-feira (12), no valor de R$ 1.120. Serão integralizados os salários de 57% dos servidores (17.655 matrículas). Os valores correspondem a R$ 17,4 milhões e são provenientes do ingresso de receitas próprias e do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

O secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, confirma que está mantido o prazo de até 14 de novembro para quitação do saldo restante da folha de outubro, no valor de R$ 41,7 milhões, necessário para integralizar 43% das matrículas.

No total já foram pagos R$ 2.950. Somando-se os R$ 1.120 desta quarta parcela, o valor chega a R$ 4.070. A primeira parcela da folha foi paga em 31 de outubro no valor de R$ 1.700. A segunda foi paga em 1º de novembro, no valor de R$ 650. A terceira parcela no valor de R$ 600 foi paga na sexta-feira (09).

