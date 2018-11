A prefeitura de Porto Alegre prepara a orla dos bairros Belém Novo e Lami para a temporada de verão

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) está preparando a orla dos bairros Belém Novo e Lami para a temporada de verão. O serviço de capina, limpeza, roçada de praças e áreas verdes junto as praias começou na terça-feira (6), em Belém Novo. As equipes da Limpeza e Manutenção de Praças e da Seção Extremo-Sul trabalham de forma integrada.

Os trabalhos estão sendo realizados nas margens da praia do Veludo, orla da avenida Beira Rio e praças Desembargador Vieira Pires, Inácio Antônio da Silva e Waldemar Cezar, no bairro Belém Novo. São cinco equipes de praças trabalhando com efetivo de 30 homens fazendo a roçada das áreas verdes. Ainda serão feitas limpezas em toda orla do bairro e praças João Batista Lessa, Paula Maciel de Oliveira, Annita Zandwais, Inácio Martins da Silva, Largo Heli Borba de Araújo e Carlos Lindolpho Goetsch. Na sequência, ao término do serviço no bairro Belém Novo, as atividades terão continuidade com a limpeza de todo o calçadão do bairro Lami.

A Seção Extremo-Sul executa o serviço de capina de todo bairro Belém Novo com uma equipe de 20 garis com seis roçadeiras tipo costal, bem como a limpeza e varrição de praia que são diárias. Da margem da praia de Belém Novo são retirados, diariamente, meia caçamba de juncos e materiais diversos. Serão capinados em torno de 34 quilômetros de meio-fios e calçadas no bairro. O serviço conta com auxílio de caminhões-caçamba e trator com capinadeira acoplada, bem como roçadeira costal.

“Com estes serviços esperamos que os veranistas possam aproveitar as praias da região, em um ambiente limpo e seguro. E contamos ainda com o auxílio da população para a manutenção dos locais”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

Lami

De 1º a 5 de novembro foi realizada a capina de 58 quilômetros de calçadas e meio-fios do bairro Lami. A partir da próxima semana começa a roçada da avenida Beira Rio e, na sequência, a limpeza da orla no Calçadão do Lami. Diariamente são retirados uma caçamba de juncos e materiais diversos flutuantes das margens da praia. O DMLU integra as secretarias municipais de Serviços Urbanos, a SMSUrb, e do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, a Smams.

Iluminação

Com o propósito de modernizar e ampliar a rede de iluminação pública de Porto Alegre, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, apresenta o projeto de lei para parceria público-privada de iluminação pública, nesta quinta-feira (8), às 14h, no Salão Nobre do Paço Municipal.

Atualmente, a maioria dos mais de 100 mil pontos de iluminação da Capital possui tecnologia defasada, a base de sódio. O objetivo do contrato de PPPs é atrair empresas interessadas em investir nesta estrutura e obter a modernização da rede e redução de custos da conta de energia do município.

