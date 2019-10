A prefeitura de Porto Alegre promete pagar de forma integral os salários dos servidores nesta nesta quinta-feira

A prefeitura de Porto Alegre deve pagar integralmente, nesta quinta-feira, os salários de outubro do funcionalismo municipal. O valor bruto totaliza R$ 232,8 milhões, referente à quitação de 100% das 34.264 mil matrículas. Há 11 meses consecutivos, a folha vem sendo mantida em dia, sem parcelamentos.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o segundo semestre é o período mais crítico em relação ao desempenho das receitas. Ele lembra que houve uma redução nas transferências oriundas dos governos estadual e federal, agravando assim a situação financeira e colocando em risco o pagamento de servidores e fornecedores.

“A diminuição desses repasses vem sendo compensada pelas receitas próprias municipais”, ressaltou o titular da pasta. “Por meio de um esforço conjunto do governo, vamos conseguir pagar em dia.”

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destaca que o pagamento atualizado dos fornecedores é consequência dos ajustes feitos neste governo e das reformas estruturais aprovadas recentemente na Câmara dos Vereadores: “Dentre as medidas tomadas estão a queda de gastos com pessoal, corte de despesas de custeio e em repasses para as estatais, reestruturação das carreiras de servidores e cobrança efetiva de devedores”.

Histórico

Em junho de 2017, a prefeitura adotou o parcelamento dos salários dos servidores, devido à grave crise financeira enfrentada pelo Município. No final de dezembro daquele ano, o ingresso de receitas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) permitiu que os salários voltassem a ser pagos integralmente, e assim permaneceram até o final de junho do ano passado, com exceção do décimo-terceiro, que foi dividido em dez vezes em 2018.

O parcelamento da folha dos servidores e o atraso no pagamento dos fornecedores foram retomados em julho do ano passado e prosseguiram dessa forma até dezembro, em relação à folha de novembro. Mas em 2019 o 13º salário voltou a ser fracionado em dez vezes.

(Marcello Campos)