Prefeitura de Porto Alegre recebe prêmio em São Paulo por sistema de segurança

Porto Alegre é a vencedora do Prêmio InovaCidade 2019, com o case Cidade Inteligente, Cidade Cidadã, Cidade Segura. A premiação é concedida pelo Instituto Smart City Business América e a solenidade de entrega será nesta segunda-feira, dia 22, durante a 7ª edição do Smart City Business Brazil Congress & Expo, no Transamérica Expo Center, na cidade de São Paulo.

O projeto vencedor foi implementado em 2017, em Porto Alegre, com o objetivo de ligar as câmeras da cidade em um ambiente videomonitorado. Com o avanço da estratégia, o projeto cresceu, incorporou tecnologia para aplicação de reconhecimento de placas de veículos e possibilitou a integração inteligente de ações que emitem alertas à Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando os dados da placa, que passa a ser acompanhadas em tempo real pelos órgãos de segurança pública. As ações vêm auxiliando no combate à criminalidade em Porto Alegre. Os resultados já aparecem, com queda de 40% nos roubos de veículos e recuperação de 35% de carros, em 48 horas.

No ano passado, a Capital foi agraciada com o mesmo prêmio, pelo projeto Sistema Integrado de Gerenciamento de Internações (Gerint), desenvolvido para o controle da oferta das internações nos serviços de saúde de Porto Alegre dos diversos municípios do Rio Grande do Sul, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

