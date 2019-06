A prefeitura de Porto Alegre recebe propostas de uso do Auditório Araújo Vianna até o final de agosto

A partir desta terça-feira, a SMC (Secretaria Municipal da Cultura) de Porto Alegre recebe propostas para utilização do Auditório Araújo Vianna, junto ao Parque da Redenção. São aceitas iniciativas culturais nas áreas de música, teatro, dança e circo, além de congressos, conferências e seminários, desde que sem caráter político, sindical ou religioso.

Estão disponíveis datas para ocupação até que seja conhecido o novo permissionário do local, o que ocorrerá em 31 de agosto, por meio do edital de concorrência nº 07/2019. Os projetos devem ser encaminhados com antecedência mínima de cinco dias úteis em relação à data pretendida, no site gabinete.smc@smc.prefpoa.com.br.

O titular da SMC, Luciano Alabarse, ressalta que esse chamamento é fundamental para que se mantenham as atividades do auditório, até que se conheça o próximo permissionário. “E para que isso ocorra, precisamos respeitar a lei e suas regulamentações”, complementa.

Edital de concessão

Em 29 de maio, foi lançado o Edital de Concessão de Uso Parcial do Auditório Araújo Vianna, que inclui a reforma e manutenção do Teatro de Câmara Túlio Piva (localizado rua da República, bairro Cidade Baixa), sem programação desde 2014. O período de concessão será de dez anos.

O novo contrato tem a modalidade de termo de permissão de uso parcial, com vigência até 17 de junho de 2029. Dentre as obrigações do permissionário estão obras na cobertura, instalação de equipamentos, restauração da esplanada de acesso ao auditório, execução de passeio frontal e acesso ao pátio de serviço.

Já para o Túlio Piva, estão previstas reformas e instalação de equipamentos de som e iluminação. O concessionário fica responsável ainda pela gestão e manutenção predial das duas casas, incluindo administração, segurança, limpeza, custeio e manutenção.

Vencerá o maior valor de outorga, que tem preço inicial fixado em R$ 4,17 milhões, com valor total de investimentos estimado em R$ 6,76 milhões. A previsão de assinatura do novo contrato é no mês setembro.

Inaugurado em 1927, o Araújo Vianna funcionou até 1964 no espaço onde hoje está a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Transferido então para uma área anexa ao Parque da Redenção, o auditório passou por diversas fases, incluindo a instalação da cobertura, e desde 2007 está sob a administração da Opus Promotora.

Condição atual

– Auditório Araújo Vianna: área construída de 5.400 metros quadrados e capacidade para 3.146 pessoas sentadas. Status de operação: possui estrutura para a realização de shows, produções artísticas e outros eventos de nível nacional e internacional. O nome homenageia o compositor erudito gaúcho José de Araújo Vianna (1872-1916).

– Teatro de Câmara Túlio Piva: área construída de 1.072 metros quadrados e capacidade para 214 pessoas sentadas. Status de operação: apesar da vocação para o incentivo à cultura local e do histórico de espetáculos importants ali realizados, está fechado para reforma desde 2014. O nome homenageia o músico popular Túlio Piva (1915-1993).

(Marcello Campos)

