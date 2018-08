A prefeitura de Porto Alegre tem mais funcionários aposentados e pensionistas do que servidores ativos

Pela primeira vez na história, o número de aposentados e pensionistas superou o de servidores ativos da prefeitura de Porto Alegre. Os dados do 1º semestre de 2018 foram divulgados nesta segunda-feira (6) pelo Previmpa. A prefeitura registrou, no mês de junho, 15.343 servidores aposentados ou pensionistas e 14.878 servidores ativos. O déficit foi de R$ 377 milhões somente no 1º semestre do ano, crescimento de 61,8% desde 2015.

O total de aposentados cresceu 65% desde 2010, alcançando 10.703 no final de junho de 2018, o que piora a situação da Previdência. “Esses dados apenas reforçam a necessidade de mudanças na previdência municipal”, afirmou o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto.

Segundo dados do Previmpa, o número de aposentadorias tem crescido significativamente desde 2013. Eram 599 por ano (média de 50 por mês) e em 2017 foi de 1.081 no ano, aumento de 80,5%. Em 2018, já foram 685 aposentadorias até a metade do ano (média de 114 por mês), a maior da história.

