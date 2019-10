A prefeitura de Rio Pardo homenageia comunicadores da Rede Pampa e outras personalidades que ajudam a divulgar a cidade gaúcha

Divulgar a história, as tradições e a cultura de uma cidade são ações importantes para reconhecer a importância do povo que ali vive. Com esse princípio, a prefeitura do município gaúcho de Rio Pardo fará na noite desta quinta-feira uma homenagem a quem realiza esse trabalho, com a entrega da comenda “Brasão de Rio Pardo”.

Dentre as personalidades de diversos segmentos que foram escolhidas para receber a honraria estão dois comunicadores da Rede Pampa de Comunicação: Oberdã Pires (Rádio Pampa) na categoria “Documentário” e Evandro Leboutte (Rádio Liberdade), na categoria “Comunicação”.

A cerimônia está marcada para as 20h no Centro Regional de Cultura, em evento que faz parte da programação oficial dos 210 anos da cidade localizada na região das Missões – data que será celebrada no dia 7 de outubro (segunda-feira que vem). Antes, às 19h30min, será celebrada da Igreja Matriz a “Missa da Benção da Família”.

Outras atrações

A programação alusiva ao 210º aniversário de Rio Pardo prosseguirá nos próximos dias com uma série de eventos, sempre culminando com missa. Nesta sexta-feira, às 9h, a primeira atividade será a “Caminhada do Idoso”, com saída ao lado do Instituto Ernesto Alves. Já às 16h30min, uma palestra no Centro Regional de Cultura destacará aspectos de vida e obra do escritor gaúcho Airton Ortiz.

Já no sábado, às 8h30min, ocorre a abertura da visitação à mostra “7º Rio Pardo em Foto”, também no Centro Regional de Cultura e que nesta edição tem como tema “Meio Ambiente no Foco”. Às 9h, será promovido o “Encontro de Motociclistas” na avenida Perimetral, seguido por uma carreata às 10h com a Imagem de Nossa Senhora do Rosário saindo da Igreja Matriz até a Igreja Santo Amaro, na Paróquia São Nicolau na Boa Vista. Às 14h e 15h30min, a Perimetral recebe dois shows de bandas musicais.

No domingo, uma procissão sairá da Igreja São João às 9h30min, mesmo horário em que o Centro Regional de Cultura receberá uma palestra sobre Saúde e Direitos da Comunidade Quilombola. Ao meio-dia, será a vez de um almoço festivo no Salão Paroquial da Igreja Matriz. A Perimetral terá uma mateada às 16h e mais atrações musicais a partir das 16h30min. Outro destaque ficará por conta da inauguração oficial do Mirante de Rio Pardo, às 20h.

Encerrando a programação, às 20h de segunda-feira Neco Machado se apresenta no Centro, com participação da dupla Luísa e Alan.

Rio Pardo

Localizado às margens do rio Jacuí, Rio Pardo é um dos quatro municípios mais antigos do Rio Grande do Sul e de grande importância histórica, dando origem a mais de 200 outras cidades ao longo do tempo.

A sua história está intimamente ligada à formação do Estado, com papel importante e estratégico como fortaleza de defesa da fronteira na conquista do território aos espanhóis, além de ser palco de episódios marcantes da Guerra Guaranítica e também da Revolução Farroupilha e da Guerra do Paraguai.

Povoado principalmente por açorianos, tornou-se no século 19 um centro de produção agrícola, pecuária de corte e transporte ferroviário, com um porto fluvial e um movimentado entreposto comercial. As suas origens deixaram marcas ainda visíveis em aspectos como a rica arquitetura colonial.

(Marcello Campos)

