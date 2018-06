A prefeitura de Veneza quer proibir as canoas e os caiaques nos canais da cidade

A Prefeitura de Veneza está estudando aprovar um decreto que impeça a circulação de caiaques, canoas, bicicletas aquáticas e stand up paddles, cada vez mais numerosos, nos canais da cidade.

“Estamos estudando a aplicação de uma nova lei porque devemos explicar aos amigos canoeiros que Veneza é uma cidade em que existem embarcações de transporte”, esclareceu o prefeito Luigi Brugnaro.

Segundo ele, a medida aprimorará a segurança das navegações. “Se eu devo fazer uma manobra com um barco grande e cheio de gente porque você está com a sua bicicleta aquática ou caiaque na minha frente, não está certo. Isso é um perigo, e nós faremos as intervenções necessárias”, acrescentou Brugnaro.

