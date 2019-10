A prefeitura definiu os endereços de dois novos restaurantes populares de Porto Alegre

Os dois restaurantes populares que serão abertos em Porto Alegre no mês que vem tiveram as suas respectivas localizações divulgadas pela prefeitura. Um funcionará na rua Garibaldi (bairro Floresta), no Centro Histórico, enquanto o outro terá como endereço a rua Dona Otília (Vila Cruzeiro), na Zona Sul.

Com uma previsão diária de 300 refeições gratuitas (200 na primeira unidade e outras 100 na segunda) para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, os restaurantes do projeto estão inseridos no projeto “Prato Alegre” serão geridos pela OSC (Organização Social Civil) Beith Shalom, escolhida por meio de chamamento público e com contrato assinado no dia 18.

O presidente da entidade, Niles Kael Júnior, disse acreditar no cumprimento do cronograma traçado: “Com os locais encontrados, esperamos cumprir o prazo de 30 dias para a inauguração dos espaços. O espaço da rua Garibaldi requer um pouco mais de melhorias, mas trabalharemos para estar tudo pronto até novembro”.

Quem também se manifestou sobre o assunto foi o secretário interino de Desenvolvimento Social e Esporte, Moisés Fraga Gonçalves. “Estamos satisfeitos com o andamento do processo”, garantiu. “Esse novo formato de refeição social fará diferença para a população de rua e alta vulnerabilidade social de Porto Alegre. O espaço não será apenas para comer, mas também para uma transformação de vida com encaminhamento para o mercado de trabalho e oficinas de qualificação.”

Segundo a prefeitura da capital gaúcha, o novo formato de atuação do “Prato Alegre” ampliará o público-alvo e também a qualidade do serviço: “Quando todos os restaurantes estiverem abertos, serão oferecidas cerca de 800 refeições por dia. Antes, eram servidos cerca de 500 pratos, apenas na região central da cidade”.

As refeições serão distribuídas gratuitamente a cadastrados na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania). O Município promete investir R$ 2,6 milhões em todas as unidades. Será oferecido um cardápio balanceado e variado, que contemple a necessidade nutricional dos frequentadores. Também está aberto o edital para atrair interessados em outros quatro restaurantes, que ficarão em locais descentralizados.

Histórico

Antigamente denominado “Restaurante Popular” servia refeições a preço simbólico de R$ 1 em um prédio próximo à Estação Rodoviária, no Centro Histórico. Acabo fechado, porém, em 2013, sendo reaberto no ano seguinte no Albergue Municipal. Em 2015, ganhou uma sede própria, na rua Santo Antônio (bairro Floresta).

Em 2016, foi realizado um novo convênio com o governo do Estado, mas já no ano seguinte a prefeitura passou a arcar sozinha com os custos. Um novo edital foi lançado no início deste ano, a fim de buscar parceiros interessados em assumir a instituição. Não houve propostas e o resultado foi um novo encerramento, no dia 9 de maio.

Uma alternativa temporária foi oferecida pela prefeitura, em parceria com a Adra (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil). Desde então, estão sendo servidos almoços gratuitos no Ginásio Tesourinha (bairro Menino Deus), apenas para indivíduos em situação de rua, desde que cadastrados pela equipe de assistência social.

(Marcello Campos)