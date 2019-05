A prefeitura oferece um curso gratuito de treinamento turístico para os eventos da Copa América em Porto Alegre, no mês que vem

Faltando menos de três semanas para o início da edição 2019 da Copa América, a prefeitura de Porto Alegre oferecerá nesta segunda-feira um curso de treinamento para orientadores e voluntários que atuarão na prestação de serviços turísticos durante o evento, de 14 de junho a 7 de julho. A capital gaúcha sediará cinco jogos do torneio sulamericano de Seleções, todos na Arena do Grêmio.

A atividade, gratuita, será realizada das 9h30min às 16h no auditório da Escola de Gestão Pública (avenida Siqueira Campos nº 1.300, no Centro Histórico). Quem organiza é a DPTur (Delegacia de Polícia para o Turista) e órgãos municipais, em parceria com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Os palestrantes debaterão ações relativas à atuação da segurança e a qualidade da estrutura viária e de transportes, além das instalações técnicas de monitoramento e vigilância, turismo, saúde, prevenção à exploração sexual, telefones úteis e de emergência para os turistas.

“Para fazer um grande evento, não basta apenas ter preocupações estruturais, é preciso envolver o público. Nossa intenção com essa ação é multiplicar o conhecimento acerca do turismo de Porto Alegre, para que os participantes possam atender o público com eficiência e qualidade”, ressalta a coordenadora do Escritório de Turismo, Juliane Noschang.

O Comitê Organizador Local da Conmebol informará, por exemplo, sobre deslocamentos e regras nos dias de jogos. Os participantes receberão orientações sobre atrativos e equipamentos turísticos da cidade, a fim de que todos possam atuar como um agente de promoção turística e auxiliar no atendimento aos visitantes.

Também serão reforçadas informações sobre acolhimento, hospitalidade, atendimento ao público e sobre as atratividades da capital dos gaúchos. ”A integração entre os envolvidos qualifica o trabalho de todos e deixará um legado para a cidade, reforçando o potencial de Porto Alegre como um polo turístico”, projeta o secretário-adjunto, Marcus Klein.

Palestras

– Mobilidade: EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação);

– Segurança: DPTur (Delegacia de Polícia para o Turista);

– Saúde: SMS (Secretaria Municipal de Saúde);

– Infraestrutura: SMDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico);

– Estrutura e hospitalidade na Arena: Conmebol;

– Atrativos de Porto Alegre: Escritório de Turismo da SMDE;

– Atrativos do Rio Grande do Sul: Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado);

– Exploração Sexual: SMRI (Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Articulação Política);

Duelos

Os jogos da Copa América serão disputados em cinco capitais: Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Esta edição marca os 100 anos da primeira vez em que o Brasil recebeu o torneio – com a de 2019, serão cinco edições realizadas no País.

Em Porto Alegre, serão cinco partidas, incluindo um confronto nas quartas-de-final e outro da semifinal, todos na Arena do Grêmio, no bairro Humaitá (Zona Norte):

– Venezuela x Peru: 15 de junho (16h);

– Uruguai x Japão (convidado especial): 20 de junho (20h);

– Catar (convidado especial) x Argentina: 23 de junho (16h);

– Quartas-de-final: 27 de junho (21h30min) – Seleções a definir;

– Semifinal: 3 de julho (21h30min) – equipes a definir.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: