A prefeitura tem um novo plano de gerenciamento do lixo produzido no Mercado Público de Porto Alegre

Nessa semana, cada permissionário do Mercado Público de Porto Alegre recebeu uma circular com as medidas a serem adotadas para garantir a destinação correta do lixo produzido no estabelecimento no Centro Histórico. A medica consta em um novo PGRS (plano de gerenciamento de resíduos sólidos) elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

As regras incluem a padronização de sacos para material orgânico e seco, delimitação de espaços para descarte e implantação de novos processos de coleta. Para viabilizar o plano, a prefeitura da capital gaúcha adquiriu novos contêineres para a sala de coleta de resíduos.

Os recicláveis serão recolhidos todos os dias por equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), capacitados para garantir a destinação correta de cada tipo de resíduo. Além disso, haverá um profissional responsável por fiscalizar a execução da medida e orientar os permissionários sempre que for necessário. O descumprimento das regras poderá gerar sanções aos responsáveis.

Para o titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, a iniciativa reforça a vocação do local – um dos mais tradicionais centro de compras da cidade – para atender bem o público: “Mais do que isso, trata-se de uma adequação fundamental para garantir o desenvolvimento e a perenidade das atividades do Mercado, que está prestes a completar 150 anos de história”.

Atualmente, 104 lojas funcionam no Mercado Público. Elas produzem uma média mensal de 437 toneladas de resíduos orgânicos e de 184 toneladas de resíduos recicláveis, além de 860 litros de óleo de fritura. Somente as peixarias e açougues, por exemplo, produzem mais de 100 toneladas de resíduos no período, ou seja, cerca de mil quilos por empresa a cada 30 dias.

Todos ganham

Agora, com o PGRS, será possível identificar melhor os tipos de resíduos gerados, bem como classificá-los e quantificá-los. A prefeitura de Porto Alegre destaca, ainda, o benefício comportamental por meio da conscientização dos empreendedores e funcionários quanto à importância da destinação correta desses materiais.

O PGRS foi elaborado após acordo entre a prefeitura, Ministério Público e permissionários. A Smams (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade) ficou encarregada de organizar o plano, contando para isso com o apoio técnico do setor de Educação Ambiental do DMLU. Agora, será colocado em prática pela Administração de Próprios Municipais da SMDE, sob a coordenação da bióloga Letícia Pedroza Morales.

(Marcello Campos)

