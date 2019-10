Inter enfrenta o Avaí nesta quinta pelo Brasileirão

O foco colorado está totalmente voltado para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro. A preparação foi intensa nesta semana no CT Parque Gigante para o duelo com o Avaí, nesta quinta-feira (17), às 19h15min, na Ressacada, pela 26ª rodada da competição.

Ricardo Colbachini, o treinador que esteve na casamata diante do Santos no último domingo (13), comandará a equipe diante do time catarinense. Na manhã de terça (15), os jogadores realizaram uma atividade de transição, seguida por um exercício coletivo de nove contra nove e fechando com um trabalho de cruzamentos e finalizações. Já os atletas que enfrentaram o time paulista fizeram um treino específico, primeiro dentro da academia e depois no gramado.

Após os trabalhos de terça, o lateral Zeca concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O defensor que atuou como titular da lateral-esquerda na última partida falou sobre o desafio em Florianópolis.

“A gente está trabalhando forte para voltar a vencer e as coisas voltarem ao normal. Esperamos que seja na próxima partida. Estamos treinando forte, estamos concentrados nessa partida e precisamos subir na tabela para chegar na Libertadores”, ressaltou.

O último treinamento da equipe antes da viagem a Santa Catarina acontece na manhã desta quarta (16).

Novo técnico

O executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, já está na Argentina para tratar da busca de um novo técnico para o time. O dirigente se juntou ao vice de futebol, Roberto Melo, e também ao gerente de mercado Deive Bandeira. Eduardo Coudet, técnico do Racing, é o principal alvo da direção colorada.

O Inter já tem conhecimentos dos vencimentos de Coudet, que giram entorno de R$ 350 mil reais (na conversão atual).

Aos 45 anos, Eduardo Coudet ainda é um profissional com currículo curto como treinador. O ex-jogador, iniciou o trabalhos na casamata em 2015, quando assumiu o Rosário Central e chegou às quartas de final da Libertadores 2016, após eliminar o Grêmio nas oitavas.

