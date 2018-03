A presença do juiz Sérgio Moro na TV Cultura aumentou em 660% a audiência do programa Roda Viva

O programa Roda Viva, da TV Cultura, obteve 3,8 pontos de audiência, com um pico de 4,6, com a exibição às 22h15 da entrevista com o juiz Sergio Moro, responsável pela Operação Lava-Jato. De acordo com dados do Ibope, essa foi a maior audiência em 18 anos do programa —que estreou em 1986 e que tem audiência geralmente abaixo de um ponto. Em 2017, a média ficou em 0,7 ponto.

Com a entrevista, a TV Cultura só ficou atrás Globo (22,7), SBT (10,6) e Record (6,2). No Ibope um 1 ponto na audiência nacional representa 693.786 pessoas. Já o share —participação da audiência entre o total de aparelhos ligados na região— chegou a 6,3 pontos.

O número de telespectadores mais novos também aumentou, em comparação com a última exibição do programa. O público de 25 a 34 anos passou de 1,07% para 12,71% e o público de 35 a 49 anos cresceu 96%. O público feminino cresceu 49%.

O programa também chegou pela primeira vez ao primeiro lugar no Trend Topics Mundial no Twitter com a hashtag #RodaViva. Por volta das 23h, a entrevista passou a ser o tema mais comentado na rede, com menções a Sergio Moro e TV Cultura. Pouco depois do final da atração, o número de tuítes chegava a 115 mil.

As buscas pelos termos “Roda Viva” e “TV Cultura” tiveram crescimento de 900% cada, segundo dados do Google Trends. O assunto sobre a entrevista de Moro também ficou entre as principais pesquisas do dia. A TV Cultura chegou a divulgar que teria sido o termo mais buscado, mas o Google corrigiu a informação.

A transmissão online via Youtube e Facebook alcançou mais de 1,111 milhão de visualizações, com pico de 127.754 espectadores simultâneos no YouTube. Além disso, páginas da emissora e do programa nas redes sociais ganharam mais de 41 mil novos seguidores.

Durante pouco mais de 1 hora de programa, o juiz Sergio Moro falou sobre o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, prisão em segunda instância, auxílio-moradia e sobre produções inspiradas na Operação Lava-Jato.

O magistrado teceu elogios à ministra do STF Rosa Weber, cujo voto na decisão sobre conceder ou não habeas corpus de Lula, marcada para 4 de abril, é considerado crucial.

“Tenho apreço especial pela ministra Rosa Weber, com quem trabalhei. Pude observar a seriedade da ministra, a qualidade técnica da ministra”, disse Moro, que foi auxiliar dela no caso do mensalão.

“Tenho expectativa de que esse precedente não vai ser alterado”, declarou, em referência à decisão de 2016 da corte, que autorizou a prisão após condenação em segunda instância, caso de Lula. A edição desta segunda foi a última comandada pelo jornalista Augusto Nunes.

Moro foi entrevistado pelo editor-executivo da Folha, Sérgio Dávila, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto, a diretora de Redação da Época, Daniela Pinheiro, o diretor de jornalismo da Bandeirantes, Fernando Mitre, e o jornalista Ricardo Setti.

