A presidenciável Marina Silva defende uma tratamento diferenciado para as aposentadorias de homens e mulheres

Durante entrevista à EBC (Empresa Brasil de Comunicação, órgão de imprensa ligado ao governo federal), a candidata à Presidência da República Marina Silva (Rede) defendeu um tratamento especial para as mulheres na reforma da Previdência.

Sem especificar qual seria a idade mínima para aposentadoria feminina, ela afirmou que “enquanto as mulheres trabalharem mais que os homens e tiverem dupla jornada, elas terão uma aposentadoria diferenciada”.

Além de defender a discussão da reforma da Previdência (mas não a proposta enviada pelo governo ao Congresso, que classificou como “draconiana”), Marina detalhou suas propostas econômicas. Ela afirmou que o “Plano Real deu certo, mas foi desvirtuado”.

Também assegurou que manterá o tripé econômico em vigor: câmbio flutuante, com mecanismos de proteção, controle da inflação e superávit primário, sinalizando também ser favorável à política de juros baixos para a retomada do crédito.

Ao ser questionada sobre a influência das eleições no mercado financeiro, especificamente sobre a alta do dólar que ocorre nesta semana, a candidata reagiu: “Sempre que se tem eleição, aparece esta história de variação do dólar. A democracia não pode estar sujeita a este tipo de coisa; a gente tem de debater ideias”.

Marina Silva afirmou, ainda, que há estrangeiros querendo investir no Brasil, mas que para isso acontecer o país precisa ter credibilidade, combater a corrupção e oferecer segurança jurídica para as empresas.

Emprego

A presidenciável (que em 2014 concorreu ao Palácio do Planalto pelo PSB) defendeu a volta dos empregos sobretudo por meio da dinamização da construção civil, das obras de infraestrutura, do turismo e energia limpa, citando investimentos em placas solares.

Também garantiu o reajuste do salário mínimo pela inflação e defendeu que o país volte a crescer para que se tenha prosperidade e melhor remuneração para os trabalhadores. Ela se mostrou contrária ao aumento dos salários do Poder Judiciário, aprovado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). “Não se pode pedir sacrifício da população se o exemplo não vem de cima”.

Aborto

Sobre o aborto, a candidata voltou a defender a realização de um plebiscito que envolva toda a população – e não apenas as mulheres. Marina Silva, que se disse pessoalmente contrária ao aborto, afirmou que nem o Judiciário nem o Congresso Nacional estão aptos a decidir sobre a descriminalização, questão que chamou de “difícil e complexa”.

Marina disse ainda que o aborto não pode ser visto como método contraceptivo e prefere trabalhar com planejamento familiar para evitar a gravidez indesejada, principalmente na adolescência.

Saúde e educação

Ela defendeu a manutenção do SUS (Sistema Único de Saúde) e o seu aprimoramento, bem como a valorização dos médicos. Igualmente, fez a defesa da educação pública e dos professores. Sua proposta foi investimento equânime nos três níveis de ensino: básico, médio e superior.

Ela prometeu, entretanto, prioridade à educação infantil. Ainda na área social, prometeu, caso vença as eleições, manter o programa Bolsa Família.

Segurança pública

Em segurança pública, Marina Silva defendeu também o sistema penitenciário público, sem privatização das cadeias, e com valorização e integração das polícias: “Se eleita, pretendo implementar o Susp (Sistema Único de Segurança Pública, recém-criado pelo governo de Michel Temer).

Por fim, criticou a atuação dos governos federal e estadual em Roraima, na crise da imigração venezuelana. Também questionou a intervenção federal no Rio de Janeiro, dizendo que foi necessária porque “não havia mais governo no Rio e a população não poderia ficar entregue à propria sorte. A violência precisa ser combatida de forma estruturada e estruturante”. A candidata defende que o Exército não atue em segurança pública.

Deixe seu comentário: