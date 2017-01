A presidente da Assembleia Legislativa do RS, Silvana Covatti, assume o governo do Estado por quatro dias

A presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputada Silvana Covatti, assume o governo do Estado por quatro dias, até as 11h de segunda-feira (16). A posse ocorre às 18h desta quinta-feira (12), no Palácio Piratini.

O governador José Ivo Sartori viajou com familiares para Santa Catarina para um compromisso pessoal. O vice, José Paulo Cairoli, também viajará após transmitir o cargo para a deputada.

Adilson Troca assume a presidência do Parlamento durante o período. Conforme o Artigo 80 da Constituição Estadual, o presidente do Legislativo ocupa a chefia do Executivo em casos de impedimento simultâneos do governador e vice-governador.

Comentários