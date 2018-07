A presidente da Croácia foi vítima de “fake news” com fotos de atriz de biquíni

Enquanto o futebol croata surpreendia o mundo e conquistava o vice-campeonato mundial no Mundial da Rússia, sua torcedora mais ilustre, a presidente Kolinda Grabar-Kitarovic, ganhou uma enorme popularidade por sua simpatia e carisma. Mas lhe trouxe de volta o inconveniente de ser mais uma vítima das chamadas “fake news”. Supostas fotos da governante de biquíni retornaram com força às redes sociais.

As imagens se tornaram virais pela primeira vez em 2015 depois que Kolinda foi eleita a primeira mulher a governar o país. Mensagens tuitadas por usuários de todo o mundo começaram a veicular imagens que diziam ser da presidente croata em roupa de banho, na praia.

Uma simples pesquisa no site de buscas Google por fotos de Kolinda traz, na maioria das vezes, imagens de uma outra pessoa de biquíni. Na maioria das vezes, se trata da atriz americana Nicole Natalie Austin. A foto mais viralizada mostra Austin usando um biquíni de flores e foi tirada em dezembro de 2009 em uma praia de Miami. Outras, do mesmo dia, mostram a atriz com seu marido, o ator e rapper americano Tracy Marrow, conhecido como Ice-T.

Outras imagens dizem mostrar a presidente croata usando um biquíni azul na praia. A foto é de 2008 e seu original está na conta pessoal de um comerciante tcheco no aplicativo Google Photos. Antes de serem atribuídas e compartilhadas como sendo de Kolinda, as fotos foram publicadas em distintos websites, inclusive alguns de conteúdo pornográfico.

O marido desta mulher, que é dono de uma loja de eletrodomésticos em Praga, revelou que o casal contratou um advogado na tentativa de impedir o uso indevido das fotos.

Outras imagens de mulheres semelhantes parecidas com a presidente croata vem sendo compartilhadas em toda sorte de redes sociais em velocidade incalculável. É impossível revisar todas elas, por isso é necessário ser cuidadoso ao encontrar este tipo de material na internet.

Desabafo

O técnico da seleção croata Zlatko Dalic desabafou, em um post cheio de críticas, em suas redes sociais contra os políticos que usam os feitos da equipe para se promover. Sem citar o nome da presidente, o treinador lamentou que muitas crianças continuem passando fome no seu país, que a Croácia seja um dos países mais pobres da União Europeia e por isso, além de garantir que os políticos não são bem-vindos ao vestiário da equipe, informou que o dinheiro ganho pelos jogadores na Rússia (cerca de 23 milhões de euros) será depositado num fundo especial para as crianças croatas.

“Escrevo estas linhas por causa da difícil situação da Croácia. A Croácia é o país mais pobre da União Europeia, governado por pessoas más, por membros de uma organização que já foi declarada criminosa. O povo foi conduzido ao abismo, à miséria, milhões de pessoas abandonaram a sua pátria nos últimos 20 anos. Hoje na Croácia, os nossos reformados não conseguem fazer face às suas necessidades mais básicas, os jovens não conseguem pagar a educação, os cuidados de saúde estão em colapso, o sistema judicial protege o grande capital e é corrupto.

Por isso, peço aos políticos e a todos os representantes das autoridades que levaram o nosso povo ao inferno da miséria, ao desespero e à pobreza, que se afastem da equipe de futebol da Croácia. Não são bem-vindos ao nosso vestiário, não queremos fotos com vocês e nem apertar suas mãos. Foram vocês que fizeram da Croácia o país mais pobre da Europa. A Croácia tem mais de mil quilômetros de costa e temos crianças que nunca viram o mar! Temos crianças que vão para a cama com fome porque os seus pais, que estão desempregados, não têm como dar-lhes de comer.

As pessoas que fizeram isto ao nosso país não são bem-vindas. Por favor, respeitem a nossa decisão, não vistam camisas de futebol nem usem o nosso êxito para a vossa promoção. Só desvalorizam o nosso trabalho e não queremos que o povo da Croácia nos ligue a vocês. A equipe informa que todos prêmios ganhos no Mundial da Rússia serão depositados num fundo especial para as crianças da Croácia. Esse fundo vai financiar férias de crianças que nunca viram o mar Adriático. Os jogadores da seleção estão com o povo croata e vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar as pessoas mais vulneráveis”, relatou o treinador.

