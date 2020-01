Projeto RS Sustentável A presidente do Badesul, Jeanette Lontra, participa do Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos

20 de janeiro de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

A presidente do Badesul, Jeanette Lontra, participa do Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos, iniciativa da Rede Pampa, jornal O Sul e Rádio Liberdade, com oferecimento da Assembleia Legislativa e apoio do Badesul, BRDE e SABA. O encontro ganha palco no próximo dia 24, na sede da SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), no Litoral Norte gaúcho.

“Estamos entusiasmados com o evento e com a possibilidade de levarmos à população e aos clientes o que temos para oferecer em termos de recursos. Terminamos o ano com bons resultados, com maior crescimento frente ao exercício anterior. Estamos mapeando estes valores a fim de oferecer novas opções em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Sul”.

Segundo ela, as áreas de maior investimento do Banco ficam para o agronegócio, que integra “a vocação do Estado”, como ela reitera, além do turismo, “com bom crescimento” e energias renováveis, entre outras. Para 2020, a presidente aposta na prospecção de maiores clientes a fim de incrementar a carteira da instituição.

Esta edição do Fórum inicia às 14h30, com encerramento às 18h. O evento ganha mediação do comunicador e jornalista do Grupo Pampa, Armando Burd. Como já é tradicional, no término, os participantes receberão certificados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.forumrssustentavel.com.br.

Na programação, também as boas vindas de abertura nas palavras do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luis Augusto Lara , e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray. Na sequência, acontecem as palestras de Paulo Uebel (secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital), e do senador da República Luis Carlos Heinze. Como painelistas, participam Cláudio Coutinho Mendes (presidente do Banrisul), Luiz Corrêa Noronha (vice-presidente, diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE), Antonio da Luz (economista-chefe do Sistema Farsul), ao lado de Jeanette Lontra.

