A presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, diz que Lula não tem tratamento diferenciado

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, afirmou, em entrevista a uma rádio veiculada na manhã desta sexta-feira (23), que o julgamento de quinta-feira (22) do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi suspenso devido à “capacidade física” dos ministros e disse não considerar que o petista tenha recebido tratamento diferenciado da Corte.