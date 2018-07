A pressão de Michel Temer, a atuação de Valdemar Costa e o destempero de Ciro Gomes selaram o apoio do centrão para Geraldo Alckmin

Na contramão da decisão fechada pelo centrão de fechar apoio a Geraldo Alckmin (PSDB), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os presidentes do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da Silva (SP), queriam chancelar um acordo em torno do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes.

Eles alegavam que o tucano não decolaria nas pesquisas de intenção de voto e que nem mesmo chegaria ao segundo turno das eleições. Porém, que o Palácio do Planalto fez forte pressão para que o bloco não se unisse a Ciro. O pedetista chamou o presidente Michel Temer de “quadrilheiro” e “ladrão” e disse que ele seria preso.

O governo ameaçou tirar cargos de quem se unisse a Ciro, principalmente do PP, que comanda os Ministérios da Saúde, Cidades e Agricultura – com orçamentos que, juntos, somam R$ 153,5 bilhões -, além de ter o comando da Caixa.

Com 1% das intenções de voto, Henrique Meirelles (MDB) também conversou nos últimos dias com integrantes do centrão, mas não obteve sucesso em sua ofensiva. O ex-ministro chegou a se reunir ontem com Maia. Antes, ofereceu a vice em sua chapa a Flávio Rocha (PRB), que desistiu de se candidatar ao Planalto.

A decisão do centrão foi comemorada entre os tucanos. A estratégia de Alckmin sempre passou por atrair o maior número de partidos para sua aliança e, assim, garantir tempo extra na propaganda eleitoral na TV e no rádio.

Na reunião desta quinta-feira, com dirigentes do bloco, Alckmin – que preside o PSDB – se comprometeu a fazer consultas nos Estados para que o partido diminua o número de candidatos aos governos e apoie concorrentes do bloco. Hoje, a sigla tem entre 13 e 15 nomes próprios. No Rio, por exemplo, o PSDB deve agora fazer aliança com o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM).

O vice

Alckmin selou na manhã dessa sexta-feira a aliança com o PR em uma conversa com o chefe do partido, Valdemar Costa Neto. Ficou acertado entre ambos que o empresário Josué Alencar (PR) se encontrará com Alckmin na próxima segunda-feira, em São Paulo ou Minas Gerais, para referendar sua indicação como candidato a vice na chapa do tucano.

Nesta sexta, em evento em São Paulo, o presidenciável tucano, sorridente, elogiou o empresário. “É a melhor [indicação] possível”, afirmou Alckmin. “Sou um admirador desde o tempo do José Alencar”, disse, lembrando o pai de seu provável vice, que foi, por sua vez, vice do ex-presidente Lula (PT).

“Já estou até pensando [em mudar] de Alckmin passar para Alckmin [pronuncia dando ênfase à última sílaba]. Porque uma vez o José de Alencar, o pai, fui visitá-lo no hospital Sírio-Libanês, com a Lu, minha esposa, [e ele falou que] é Alckmin porque palavra paroxítona não ganha eleição, só oxítona”, contou o tucano.

Tucanos estão se rasgando em elogios a Josué e dizem que o PT não terá condições de fazer críticas ao empresário, já que parte dos petistas queria, inclusive, fazer aliança com ele. Além disso, acham que críticas a Josué podem respingar no pai dele, José Alencar.

