A pressão do PCdoB fez o PT mudar a sua estratégia e lançar uma chapa triplex

Pressionado pelo prazo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para a escolha dos candidatos a vice e pelo PCdoB, o PT foi obrigado a mudar sua estratégia original e tornar público que Manuela D’Ávila é a verdadeira escolhida para ser a companheira de chapa de Fernando Haddad nas eleições 2018.

A solução encontrada para resolver o impasse foi lançar a chapa “triplex”, com Luiz Inácio Lula da Silva – condenado e preso na Operação Lava-Jato – na cabeça, Haddad vice e Manuela como “vice do vice”.

Pelo roteiro traçado pelo ex-presidente na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Manuela ficaria na reserva até a efetiva rejeição da inscrição de sua candidatura. Os petistas sabem que isso é inevitável, mas até lá Haddad seria o vice e não se falaria em plano B.

O problema é que o PCdoB, aliado do PT em todas as eleições presidenciais desde 1989, não aceitou o plano. O partido já havia deliberado na semana passada que só abriria mão da candidatura de Manuela se o nome dela fosse anunciado no domingo (5), como vice na chapa de Lula.

O impasse durou até domingo. Na data limite do prazo legal, o PCdoB divulgou que escolhera um vice para Manuela, o sindicalista Adílson Araújo, presidente da CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), e fez circular que havia voltado a conversar com o PDT de Ciro Gomes.

Em resposta, o PT passou a pressionar o PCdoB em Estados onde líderes da legenda comunista são apoiados pelo partido de Lula. São os casos, entre outros, da deputada Jô Moraes, candidata a vice de Fernando Pimentel em Minas Gerais e de Flávio Dino, candidato a reeleição ao governo do Maranhão nas eleições 2018.

A decisão final ficou para uma reunião que foi tensa e entrou pela madrugada. O deputado Orlando Silva, presidente do PCdoB-SP, deixou o encontro antes do fim. Lideranças da sigla disseram que o partido estava sendo vítima de “chantagem”, mas acabaram cedendo diante da proposta inusitada da chapa “triplex”.

Já na manhã de segunda-feira (6), petistas e comunistas publicaram dezenas de memes e postagens nas redes sociais com as fotos de Lula, Haddad e Manuela, seguidas da inscrição: “Nasceu a chapa triplex”. Trata-se de uma alusão irônica ao caso do apartamento no Guarujá que levou a prisão do ex-presidente.

Viagens

Candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (7), ao lado de Manuela D’Ávila (PCdoB), que mesmo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmado ou não como candidato à Presidência da República, vai seguir o cronograma de viagens da candidatura petista pelo País ao lado de Manuela.

O ex-presidente está detido em uma sala especial da na sede da PF desde 7 de abril. Lula foi condenado em duas instâncias no caso do triplex em Guarujá (SP).

“Sem sombra de dúvida, 99% do que tá nos dois textos [do PT e do PCdoB] é comum e o que nós vamos fazer, vamos começar a rodar o País mesmo com esse programa. Eu e a Manuela e toda militância vamos rodar o País, rodar o Nordeste, rodar o Sul, com essa mensagem, de que queremos resgatar a soberania nacional, resgatar a soberania popular, resgatar o desenvolvimento com inclusão, denunciar o que está acontecendo com o Lula, sem medo nenhum de assumir posições em relação ao que está acontecendo”, disse Haddad.

Manuela também ratificou que será candidata a vice em qualquer circunstância e percorrerá o Brasil. “Já viu o meme que tá circulando na internet que diz que somos o verdadeiro triplex? Então a gente vai trabalhar, viajar o Brasil todo, como todos os candidatos que serão homologados em algum dia farão. Essa será a nossa rotina, viajar, conversar com o povo, na condição e espaço que ocuparmos em cada um dos dias, porque temos uma decisão, temos uma espera real pro desfecho jurídico desse episódio”, afirmou.

