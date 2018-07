A greve dos caminhoneiros fez a economia brasileira encolher 3,34% em maio

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) do BC (Banco Central), considerado uma “prévia” do resultado do PIB (Produto Interno Bruto), aponta que a economia brasileira recuou 3,34% em maio, na comparação com abril. O indicador, divulgado nesta segunda-feira (16) pelo BC, foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de “compensação” para comparar períodos diferentes.

Contribuiu para o resultado negativo a greve dos caminhoneiros, que ocorreu no fim de maio e durou 11 dias. A paralisação causou desabastecimento em todo o País e afetou fortemente a economia brasileira.

A produção industrial brasileira, por exemplo, recuou 10,9% em maio na comparação com abril, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já o setor de serviços no Brasil recuou 3,8% em maio na comparação com abril, também segundo o IBGE. Foi o resultado negativo mais intenso da série histórica, iniciada em janeiro de 2011.

O cálculo do IBC-Br é um pouco diferente do usado no PIB. O indicador do BC incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos. Os resultados do IBC-Br, porém, nem sempre mostraram proximidade com os dados oficiais divulgados pelo IBGE.

Além disso, o IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a taxa básica de juros (Selic) do País. O crescimento ou desaceleração da economia influenciam na inflação, que o Banco Central busca controlar por meio da taxa Selic.

Na comparação com o índice de maio de 2017, o IBC-Br de maio também registrou queda de 1,54%. No mês de abril, segundo dados da série revisada, o IBC-Br registrou aumentou de 0,49% na comparação com o mês de março.

Parcial do ano e 12 meses

Os números do BC mostram ainda que, de janeiro a maio de 2018, o indicador do nível de atividade registrou uma expansão de 0,73%, sem o ajuste sazonal. No acumulado em 12 meses até maio, a prévia do PIB do Banco Central registrou crescimento de 1,13%, também sem ajuste sazonal.

eSocial

Entrou em vigor nesta segunda-feira a obrigatoriedade de adesão ao eSocial para todas as empresas. O sistema deve ser usado para registrar informações de empregados e de eventos como férias e horas extras.

Desde o dia 8 de janeiro, as empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões já estão obrigadas a utilizar o eSocial. Já os entes públicos só terão que aderir ao sistema a partir de 14 de janeiro de 2019. De acordo com a Receita Federal, a determinação inclui as micro e pequenas empresas e as cadastradas no MEI. O governo estima que a implantação do eSocial pode aumentar a arrecadação em R$ 20 bilhões por ano só por eliminação de erros, que levam as empresas a pagarem menos do que o devido. Antes, somente patrões de empregados domésticos estão obrigados a usar o eSocial para o registro dessas ações. Altemir Linhares de Melo, assessor especial da Receita Federal para o eSocial, prevê que o uso do sistema vai permitir mais controle sobre pagamento de tributos e aumento da arrecadação.

