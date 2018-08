A previsão do tempo indica que o nosso Estado deve ter agosto mais gelado e com menos chuva

De acordo com informações da Sala de Situação da Sema-RS (Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul), o frio deve predominar no Estado ao longo do mês de agosto. Segundo o meteorologista da Sala de Situação, Fernando Lopes, o fato se explica devido à entrada de uma forte massa de ar polar no Rio Grande do Sul. Entretanto, as chuvas não serão tão frequentes quanto no mês de julho.

Na avaliação de Lopes, até metade deste mês, os gaúchos devem vivenciar um período mais seco, com precipitações moderadas e irregulares. Ele acrescenta que para o final de semana do Dia dos Pais a temperatura deve ser amena, sem indicativos de chuva.

Para os próximos dias, a previsão é de tempo estável na maior parte do RS. A manhã desta quinta-feira (2) deverá ter uma onda de frio que pode provocar geada em pontos isolados da Fronteira Oeste e da Campanha, no Planalto e na Serra. Pela tarde, o sol predomina, diminuindo a sensação de frio.

Conforme o boletim, o tempo deve seguir firme na sexta-feira (3), havendo possibilidade de chuva apenas no Litoral Norte devido à umidade vinda do mar. Para o final de semana, a previsão é de sol, e as temperaturas devem aumentar gradualmente no Estado.

Deixe seu comentário: