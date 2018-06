A primeira fase ainda nem terminou e o Campeonato Mundial na Rússia já quebrou o recorde em número de pênaltis marcados

Com pouco mais da metade de seus jogos completos, o Mundial de Seleções em disputa na Rússia ainda está na primeira fase mas já quebrou um recorde, nessa segunda-feira: os dois pênaltis marcados na partida dessa segunda-feira entre Portugal e Irã (um para cada equipe) elevaram para 20 o número de cobranças desse tipo na edição 2018 do evento.

No duelo entre Arábia Saudita e Egito (2 a 1), também disputado nessa segunda-feira, houve a marcação de dois pênaltis. Com isso, o Mundial já havia atingido a décima-oitava penalidade, empatando com os torneios de 2002 (Japão/Coreia do Sul) e 1998 (França) como as edições em que mais vezes houve cobranças diretas na chamada “marca da cal”.

A diferença, no entanto, é que o Mundial que prossegue até o dia 15 de julho na Rússia teve apenas 34 jogos disputados até o momento, enquanto 2002 (vencido pela Seleção Brasileira) e 1998 (que teve a França como campeã) tiveram o mesmo número de pênaltis ao longo de toda a competição, que totalizou 64 confrontos.

O recurso de vídeo auxiliou a arbitragem na marcação de pelo menos 11 pênaltis nesta edição. Essas 11 marcações representam mais da metade das 20 anotadas desde a primeira rodada da competição. Ao todo, 15 foram convertidas em gol e cinco acabaram desperdiçadas.

A novidade tecnológica, aliás, pode ser apontada como um provável fator determinante para a marca precocemente igualada. Infrações que anteriormente passavam despercebidas ao olho humano agora contam com o auxílio do replay para serem assinaladas.

Ranking

Veja, a seguir, o ranking da quantidade de pênaltis assinalados na história do mais importante evento do futebol internacional (realizado de quatro em quatro anos desde 1930 e que só teve a sua realização interrompida na década de 1940, devido à Segunda Guerra Mundial).

20 pênaltis – 2018 (34 jogos);

18 pênaltis – 2002 (64 jogos);

18 pênaltis – 1998 (64 jogos);

18 pênaltis – 1990 (52 jogos);

17 pênaltis – 2006 (64 jogos);

15 pênaltis – 1986 (52 jogos);

15 pênaltis – 2010 (64 jogos);

14 pênaltis – 1978 (38 jogos);

13 pênaltis – 1994 (52 jogos);

13 pênaltis – 2014 (64 jogos);

09 pênaltis – 1958 (35 jogos);

08 pênaltis – 1966 (32 jogos);

08 pênaltis – 1962 (32 jogos);

08 pênaltis – 1954 (26 jogos);

05 pênaltis – 1970 (32 jogos);

04 pênaltis – 1974 (38 jogos);

04 pênaltis – 1950 (22 jogos);

04 pênaltis – 1938 (18 jogos);

04 pênaltis – 1934 (17 jogos);

04 pênaltis – 1930 (18 jogos).

Deixe seu comentário: