A primeira-ministra britânica Theresa May avalia os próximos passos após a Rússia anunciar que expulsará 23 diplomatas britânicos

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesse sábado que o Reino Unido vai considerar seus próximos passos ao lado de seus aliados nos próximos dias, depois que a Rússia disse mais cedo que vai expulsar 23 diplomatas britânicos.

“Nós nunca toleraremos uma ameaça à vida de cidadãos britânicos e outros em solo britânico pelo governo russo. Podemos ficar mais tranquilos pelo forte apoio que recebemos de nossos amigos e aliados em todo o mundo”, afirmou May no fórum Partido Conservador em Londres, na Inglaterra. “A resposta da Rússia não muda os fatos: a tentativa de assassinato de duas pessoas em território britânico [o ex-espião Sergei Skripal e sua filha, envenenados por um agente químico nervoso em Salisbury, na Inglaterra], motivo pelo que não há uma conclusão alternativa a não ser que o Estado russo foi culpado”, completou May.

No início de deste sábado, a Rússia anunciou que expulsará 23 diplomatas britânicos, fechará um consulado britânico e encerrará as atividades do British Council em resposta às ações “provocativas” de Londres após o envenenamento de um ex-agente duplo russo.

O governo russo fez este anúncio depois de convocar o embaixador britânico Laurie Bristow, na véspera da eleição presidencial que muito provavelmente dará a Vladimir Putin seu quarto mandato no Kremlin.

O ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha Yulia seguem em estado crítico depois de serem expostos em 4 de março a um agente neurotóxico na cidade inglesa de Salisbury.

A decisão foi a resposta às “ações provocativas” do Reino Unido e às “acusações infundadas sobre o incidente em Salisbury”, indica o anúncio em referência ao envenenamento.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou na quarta-feira a expulsão de 23 diplomatas russos e a suspensão dos contatos bilaterais de alto nível após o ataque a Skripal.

Ela afirmou que mais medidas poderiam ser tomadas contra a Rússia, observando que tanto a Otan como o Conselho de Segurança da ONU abordaram a questão do ataque.

“Veneno nas relações”

A imprensa russa acusou a primeira-ministra britânica, Theresa May, de “envenenar” as relações com Moscou, depois do anúncio feito pela Grã-Bretanha de uma série de sanções contra a Rússia em resposta ao envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra.

“Theresa May envenenou as relações entre Moscou e Londres”, dizia a manchete do Nezavissimaïa, enquanto o oficial Rossiïskaïa classificou de “reação nervosa” as medidas anunciadas pela dirigente britânica que “escolheu a confrontação com Moscou”.

“A crise nas relações entre Moscou e Londres alcançou um novo ápice”, constatou o jornal Kommersant, que condena as autoridades britânicas por “buscarem respostas tóxicas” para o envenenamento do ex-espião russo.

Theresa May tentou acusar a Rússia de todos os pecados”, indignou-se o jornal Komsomolskaïa pravda.

De acordo com o jornal Izvestia, a Rússia “responderá no mínimo de maneira simétrica à expulsão dos 23 diplomatas russos”.

“Mas a reação russa pode ser até mais global”, afirma o jornal, citando fontes diplomáticas.

