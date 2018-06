A princesa Charlotte está proibida de se sentar com os pais, William e Kate, nos jantares da realeza britânica

Ser um membro da família real britânica significa aderir a uma série de protocolos e regras. E isso vale até mesmo para os integrantes mais jovens do clã, incluindo as crianças.

De acordo com a edição australiana da revista “Harpers Bazaar”, a princesa Charlotte e o príncipe George, filhos do príncipe William e da princesa Kate Middleton, não podem se sentar à mesa de jantar com os pais durante as visitas oficiais.

O veto tem um motivo especial, em conformidade com a etiqueta exigida pelo modo de vida dos monarcas do Reino Unido: eles ainda não dominam a “arte da conversa educada”.

“Até que estejam maduros o suficiente para se comportarem como os adultos, ambos terão que se sentar longe de seus pais”, detalha a publicação. “Essa regra, presumivelmente, também se aplicará ao príncipe Louis, assim que ele tiver idade suficiente para participar de uma recepção desse tipo.”

Esse não é o único requisito para Charlotte e George. No início deste ano, a revista norte-americana “People” revelou que os dois irmãos são obrigados a aprender mais de um idioma. Aos 3 anos, a princesinha já está estudando espanhol e a razão para a escolha dessa segunda língua faz sentido: a babá de Charlotte, Maria Teresa Turrion, é espanhola e pratica o idioma em seu dia-a-dia.

Personalidade forte

Em entrevista à “People”, Kate Middleton disse que a sua filha tem uma personalidade muito forte. “É muito querida mas tem um lado temperamental!”, afirmou a mãe. Segundo a duquesa, até o George, que é igualmente genioso, recebe ordens de Charlotte, que quer estar sempre no comando.

Amor aos animais

A princesinha também demostra amor aos animais. Em um evento no Canadá, durante o outono de 2017, ela ficou “amiga” de um coelho e de um cão de serviço, sendo fotografada diversas vezes enquanto brincava, sorrindo, com os bichinhos. No palácio real, ela tem como parceiro de estripulias o cão Lupus e o hamister Marvin.

Os cavalos também contam com um espaço reservado em seu coração. Esse gosto pode ter sido herdado da avó, Elizabeth II, que aposta em corridas de cavalos há muitos anos.

Roupas do irmão

Reutilizar é moda não só nas ruas e nas passarelas. A tendência chegou à família real também, que recicla algumas roupas icônicas – e caras!. Em outro evento no Canadá, em setembro de 2016, Charlotte apareceu vestindo o mesmo casaquinho azul que seu irmão George usou para visitá-la na maternidade.

Pioneirismo feminino

Charlotte é a primeira mulher na linha de sucessão ao trono a não ser afetada pelo nascimento de um irmão mais novo. Na linha de sucessão da rainha Elizabeth II está primeiro o seu filho Charles, 69 anos, seguido pelo neto William, 35 anos, e pelo bisneto George, 4 anos.

Charlote é a quarta mas, se não fosse por uma lei aprovada em 2013, ela passaria a ser a quinta com o nascimento do novo irmão.

Dedicação aos estudos

A princesa frequenta a escolinha desde janeiro deste ano. No primeiro dia de aula, Charlotte foi fotografada, sorridente, pela mãe. A creche, cuja taxa semestral supera R$ 13 mil, tem aulas de boas maneiras, língua francesa, esportes, música e culinária. A princesa ainda aprenderá a escrever seu próprio nome, amarrar os sapatos, se vestir sozinha e arrumar a sala de aula.

Deixe seu comentário: