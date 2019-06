Procuradora-geral da República se põe à disposição de Bolsonaro e é alvo de críticas

Dez integrantes da carreira do MPF (Ministério Público Federal) se inscreveram como candidatos ao cargo de procurador-geral da República. Uma lista tríplice será enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para a escolha do sucessor da atual ocupante da função. Raquel Dodge não está entre os candidatos, mas ela poderá ser reconduzida ao cargo por uma escolha do presidente.

“Eu estou à disposição, tanto da minha instituição quanto do País, para uma eventual recondução, eu não sei se isso vai acontecer”, disse Dodge ao falar com a imprensa antes do início de um encontro regional de promotoras e procuradoras sobre questões de gênero que está sendo realizado em São Paulo. O evento tem como objetivo colher diagnósticos e promover a troca de boas práticas e experiências referentes à equidade de gênero no sistema de Justiça brasileiro.

Dodge declarou ainda que não conversou com Bolsonaro sobre uma eventual recondução ao cargo e negou estar fazendo movimentações nos bastidores para ser reconduzida à função correndo por fora da lista tríplice.

“Eu tenho me mantido sem fazer nenhuma manifestação neste sentido [de buscar a recondução]”, afirmou a atual chefe do Ministério Público Federal. Questionada se Bolsonaro deveria seguir a indicação de um dos nomes da lista tríplice procedente do MPF para nomear seu sucessor, ela disse apenas: “Está é uma posição, é uma decisão que cabe ao presidente”.