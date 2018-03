A procuradora Raquel Dodge mandou presos da Operação Skala serem ouvidos de novo, agora na presença de procuradores

Os presos da Operação Skala que estão detidos na sede da Polícia Federal, em São Paulo, voltaram a ser a ser ouvidos neste sábado. Os novos depoimentos foram determinados pela procuradora-geral Raquel Dodge, que solicitou a presença de integrantes da PGR (Procuradoria-Geral da República) nas oitivas. Um dos primeiros a falar foi o advogado e amigo do presidente Michel Temer José Yunes.

A maioria dos depoimentos aconteceu na quinta-feira, quando a operação foi deflagrada. Como os integrantes da Procuradoria só chegaram a São Paulo no final do dia, não participaram.

Além de José Yunes, também foram relacionados o ex-ministro Wagner Rossi e seu ex-assessor Milton Hortolan. Os procuradores querem que o coronel João Baptista Lima fale, porém sua defesa alega que ele ainda não tem condições físicas e psicológicas de se pronunciar. Na manhã deste sábado, o advogado Cristiano Benzota esteve na sede da PF com uma mala, alegando se tratar de uma entrega de roupa de cama para o seu cliente.

De acordo com ele, o quadro de saúde de Lima segue delicado e os remédios já estão com ele na cela de 10 metros quadrados, que fica no terceiro andar do prédio da PF. Benzota disse que “com certeza” Lima não fala neste sábado e que uma nova data “vai depender da PF”.

“Ele só vai falar quando reunir condições de saúde e psicológicas para tanto”, afirmou o advogado. Ele deixou a PF perto do meio-dia.”

Entre os presos também estão Antonio Celso Grecco, dono da Rodrimar; Eduardo Luiz de Brito Neves, Maria Eloisa Adenshon Brito Neves, Carlos Alberto Costa e Carlos Alberto Costa Filho.

Com os novos depoimentos, os investigadores querem identificar possíveis contradições nos depoimentos já dados entre quinta e sexta-feira.

Antes de Benzota, por volta das 10h30, o advogado Rodrigo Dall’Acqua, da defesa de Yunes, chegou à sede da PF com uma pequena sacola para “entregar remédios e itens de higiene pessoal” para o amigo de Temer. Dall’Acqua, que esteve no local pelo mesmo motivo, disse que ainda não tinha conseguido contato com Yunes. Até o meio-dia não tinha deixado a sede da PF.

Complô

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse durante a semana acreditar que existe um complô contra o presidente Michel Temer. Ao comentar a prisão, na manhã de quinta-feira, de pessoas próximas ao presidente, Marun relacionou o fato à possibilidade de Temer tentar a reeleição. Foram presos temporariamente na Operação Skala, deflagrada pela Polícia Federal, José Yunes, ex-assessor do presidente, e Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura, entre outros.

“Entendemos que a decisão do presidente de colocar a possibilidade de vir a disputar a reeleição faz com que novamente se dirijam contra nós os canhões da conspiração. […]. Eu, sinceramente, entendo que isso faz parte de um enredo, de um complô. […]. Eu não acredito em coincidências. Sempre que o Brasil dá uma reagida, surgem flechas envenenadas dirigidas ao presidente Temer”, disse o ministro, em entrevista no Palácio do Planalto.

