A produção brasileira de veículos caiu 4,1% em Julho

A produção brasileira de veículos em julho caiu 4,1% ante junho e subiu 9,3% na comparação com julho do ano passado, somando 245,8 mil veículos, informou a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) nesta segunda-feira (6). No acumulado do ano até julho, a indústria produziu 1,68 milhão de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, alta de 13% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ajuste da produção

A queda no mês passado, segundo o presidente da Anfavea, Antonio Megale, reflete o ajuste da produção ao enfraquecimento das exportações de veículos, que cederam 21 por cento em relação a junho e caíram cerca de 22 por cento na comparação anual em termos unitários. O resultado reverteu o total acumulado no ano para uma queda de 2,8 por cento. Apesar da queda na produção, o mês passado teve o melhor resultado para julho desde 2014, segundo Megale.

As vendas de veículos novos em julho subiram 7,7% na comparação mensal e avançaram 17,7% na comparação anual, para 217,5 mil unidades. O resultado de vendas do mês passado marcou o maior número de emplacamentos para o mês de julho desde 2015 e o melhor resultado mensal desde dezembro de 2015. “A gente considera um bom número”, disse Megale. No acumulado do ano, as vendas subiram 15 por cento, para 1,38 milhão de veículos.

A entidade manteve a projeção de estabilidade nas exportações este ano, após revisão no mês passado, embora veja riscos devido à crise na Argentina. “A previsão ainda é de estabilidade…, mas agora com um pouco de risco”, disse Megale. Segundo ele, os mercados na América Latina são muito voláteis e podem trazer reversão tanto positiva como negativa e, portanto, a entidade monitora os desdobramentos.

Segundo dados da contraparte argentina da Anfavea, Adefa, as vendas de veículos na Argentina em julho caíram quase 16 por cento na comparação com junho e recuaram 35,5 por cento sobre um ano antes. A Anfavea manteve as projeções de crescimento de 11,9 por cento da produção de veículos no Brasil e de 11,7 por cento para as vendas em 2018.

Rota 2030

A expectativa da Anfavea é que o decreto que detalha a medida provisória do Rota 2030 seja publicada ainda esta semana. “Aí a gente vai poder olhar com profundidade para saber como ele está, para saber se tem alguma surpresa, se não houve nenhum equívoco”, disse Megale.

O presidente da Anfavea disse ainda que para ser transformada em lei, a medida ainda vai passar por uma discussão em comissão mista no Congresso, na qual serão analisadas cerca de 80 emendas propostas antes de ir à votação na própria comissão.

A Anfavea espera que a aprovação na comissão mista aconteça entre agosto e setembro, sendo que a votação em plenário na Câmara e no Senado deve ficar para depois das eleições de outubro.

