A prova do Enem mobiliza estudantes gaúchos neste domingo

Estudantes gaúchos realizam neste domingo (4) as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, Ciências Humanas e Suas Tecnologias são as primeiras a serem feitas. No domingo seguinte, dia 11, ocorre a segunda etapa, com provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. As informações são da Seduc-RS (Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul) e da prefeitura de Porto Alegre.

Porta para o Ensino Superior para milhares de brasileiros, o Enem completa 20 anos em 2018. No Rio Grande do Sul e em todo o País, os portões das escolas abrem às 12h e fecham às 13h. A aplicação das provas começa às 13h30min e vai até as 19h. No dia 11, o término será às 18h30min. A partir deste ano, serão aceitas carteiras de habilitação, mesmo vencidas, como documento de identificação.

Dicas para o exame

– Leve caneta esferográfica transparente, com tinta preta;

– Não será permitido o uso de boné ou qualquer tipo de aparelho eletrônico;

– Preencher a lápis, com caneta azul ou colorida é critério de eliminação: o Enem só pode ser feito com caneta preta;

– O Cartão de Confirmação de Inscrição deve ser impresso e apresentado no dia. Lembre-se do documento de identificação com foto – em caso de perda, furto ou extravio do documento de identificação, o Boletim de Ocorrência precisa ser apresentado;

– Lanche e água são permitidos, mas apenas em embalagens transparentes;

– Só poderá levar o caderno de questões quem deixar o local de aplicação faltando, no mínimo, 30 minutos para o encerramento do exame;

– A identificação biométrica é critério obrigatório, com pena de exclusão a quem se negar;

– Candidatos que tiveram seu pedido deferido pelo Inep poderão utilizar o nome social durante a aplicação, bem como usar o banheiro que considerarem mais adequado.

Ônibus na Capital

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa que reforçará as tabelas horárias de atendimento por ônibus nos domingos, dias 4 e 11 de novembro, para atender aos inscritos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A alteração atinge principalmente as linhas que circulam nas áreas das universidades PUCRS, Faculdade Porto-alegrense (Fapa) e Uniritter, locais com maior concentração de candidatos.

Em razão dos bloqueios para o evento da Heineken, os estudantes que realizarão as provas do Enem no Colégio Parobé, que fica na avenida Loureiro da Silva, devem acessar o local pelo Túnel da Conceição e não pela avenida Mauá.

Saiba como será o atendimento por ônibus nas universidades:

– PUCRS (mais de 12 mil candidatos): A Carris operará com carros de maior capacidade (articulados/alongados) nas linhas T1 e T4, e fará reforço no atendimento da T9, T12A, 343 e 353;

– Uniritter (mais de 4 mil candidatos): O Consórcio Viva Sul fará reforço no atendimento nas linhas 263.2, 263.3, 263.1 e C80, que farão viagens extras se necessário;

– Fapa (mais de 4 mil candidatos): Haverá reforço de horários para atendimento nas linhas 656, B55, 494. e 495.1, além da ativação das linhas E56 – Eventual Fapa/Concursos (MOB) e E95 – Eventual Concursos Fapa (Via Leste).

Deixe seu comentário: