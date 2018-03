A próxima semana será de chuva na Metade Norte do RS

A próxima semana promete chuvas significativas na Metade Norte do Rio Grande do Sul, segundo o Boletim Meteorológico Semanal emitido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação nessa quinta-feira. Isso deve ocorrer em função da atuação de áreas de baixa pressão e a passagem de um sistema frontal no oceano.

A previsão meteorológica mostra que, entre a quinta-feira e o domingo, ocorrerão pancadas de chuva em grande parte das regiões. As instabilidades deverão se concentrar, principalmente, no Norte e no Nordeste, onde deverão provocar chuvas mais persistentes. Nas demais regiões, os dias terão grande variação de nuvens, com chuva fraca e isolada.

A partir da segunda-feira, o ingresso de ar seco garantirá o tempo firme e com sol em todas as regiões. Somente na quinta-feira, há possibilidade de chuviscos ou garoas no Nordeste. Os totais esperados deverão ser inferiores a 15 mm na Campanha e na Fronteira Oeste. No restante do território, os valores deverão oscilar entre 30 e 50 mm. No Planalto e na Serra do Nordeste, os totais poderão ser superiores a 60 mm em algumas localidades.

