A queda de um ônibus em um precipício deixou ao menos 30 mortos na Índia

Pelo menos 30 pessoas morreram e uma ficou ferida neste sábado depois que o ônibus no qual viajavam caiu em um precipício no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, informou à Agência Efe uma fonte oficial.

O veículo despencou por um desfiladeiro no início da tarde no distrito de Raigad e apenas um dos seus ocupantes sobreviveu à queda ao conseguir saltar do ônibus, disse o superintendente da polícia local, Anil Subash Parashkar.

A fonte detalhou que as autoridades deram por mortos todos os ocupantes do veículo, mas os trabalhos de recolhimento dos corpos ainda continuam.

Os passageiros eram funcionários da Universidade Dapoli de Agricultura e realizavam a rota como parte de uma viagem de dois dias, segundo a imprensa indiana.

“Sinto muito pela perda de vidas devido a um acidente de ônibus no distrito de Raigad em Maharashtra. Minhas condolências aos que perderam seus entes queridos”, escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Twitter.

Os acidentes de trânsito são frequentes na Índia por causa do mal estado das estradas, das precárias condições de alguns veículos e do pouco respeito às normas de circulação.

Em um dos últimos acidentes de grande envergadura, 44 pessoas morreram no início deste mês e outras 13 ficaram feridas depois que o ônibus no qual viajavam caiu por uma encosta no montanhoso estado de Uttarakhand, no norte do país.

Dados do Ministério de Transporte indicam que 150.785 pessoas morreram em acidentes de estrada na Índia durante 2016.

Chuvas provocam mortes

Ao menos 58 pessoas morreram por causa das chuvas de monção que atingem o norte da Índia, provocando deslizamentos de terra e a destruição de dezenas de casas.

As tempestades começaram na última quinta-feira (26) e, de acordo com as autoridades locais, podem continuar até a próxima segunda (30). O fenômeno atinge sobretudo Uttar Pradesh, estado mais populoso do país.

Uma das cidades com mais vítimas é Agra, onde fica o célebre mausoléu Taj Mahal, com ao menos seis mortos, incluindo quatro membros da mesma família soterrados pelo desabamento de sua casa. A temporada de monções na Índia costuma durar até outubro.

Chuvas de monções

A palavra monção significa estação e está associada a uma mudança na direção do vento. Na região da Índia e em todo o sul do Ásia, esta alteração na direção do vento é brusca e causa profundas modificações no clima: onde predominava o sol e o tempo seco, passa a ter nuvens carregadas e chuva torrencial pode vários meses.

A estação chuvosa na Índia e em todo o sul do Ásia é chamada de monções e é sempre muito esperada. É um período de chuva frequente e volumosa que se estende por cerca de 4 meses. Antes da chuva começar, o calor é intenso no continente, com temperaturas que superam os 40°C. A chuva de monção (ou chuva de monções) ocorre no verão do Hemisfério Norte. Só que diferente de diversas áreas do globo, os volumes acumulados sobre algumas áreas em 4 meses, como nas proximidades do Himalaia, podem chegar aos 3000 mm.

Volumes de precipitação extremamente elevados como estes acarretam transtornos como enchentes, grandes deslizamentos de terra e até mortes, mas também são importantes para a agricultura, para o desenvolvimento das plantas, abastecimento de água para as populações e também para a geração de energia.

A chuva de monção é esperada e ocorre todos os anos, mas pode variar de intensidade de um ano para outro. Em alguns anos, pode ser muito fraca e até não ocorrer ocasionando uma situação de seca que gera muitos problemas sociais e econômicos no sul da Ásia.

Por causa da chuva de monção, o sul da Ásia está entre áreas com maior média de precipitação anual no planeta Terra, com volumes médios que podem chegar a quase 5000 mm.

