A Quina de São João pode pagar 130 milhões de reais no sábado

Se a Quina é conhecida por render prêmios mais modestos, a deste sábado (23) será diferente. Tradicional nos meses de junho, a Quina de São João promete pagar R$ 130 milhões para quem acertar os cinco números do concurso especial. O sorteio será realizado às 20h na festa de São João de Campina Grande (PB). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso.

O prêmio será o maior pago pelas loterias da Caixa neste ano. Até agora, a maior bolada de 2018 foi a do sorteio de 17 de fevereiro da Mega-Sena: R$ 104,5 milhões.

Para se ter ideia do tamanho do prêmio, o ganhador terá em sua conta bancária mais de um ano de salário dos grandes craques do Mundial, como Neymar (R$ 110 milhões), Cristiano Ronaldo (R$ 77 milhões) e Messi (R$ 128 milhões).

Para fazer uma aposta, é preciso marcar de cinco a 15 números entre 80 disponíveis. Para jogar com cinco números, o apostador paga R$ 1,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como em todo concurso especial realizado pela Caixa, o valor da Quina de São João não acumula. Portanto, se não houver bilhetes com cinco acertos, o prêmio principal passará a ser dividido entre os acertadores de quatro números, e assim sucessivamente.

