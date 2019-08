A Rádio Liberdade, da Rede Pampa, dá início as transmissões ao vivo, direto da Expointer, em Esteio

A TV Pampa, como suas quatro geradoras e mais de cem retransmissoras espalhadas pelo Rio Grande do Sul e a Rádio Liberdade, FM 99.7 e AM 970, iniciaram neste sábado(24), a maratona de 44 horas de transmissões de programas levados ao ar ao vivo, direto dos estúdios panorâmicos da Casa da Rede Pampa, localizada em um dos pontos de maior destaque dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com as informações sobre a Expointer 2019.

Pelas ondas da Liberdade, coube ao comunicador Evandro Leboutte receber convidados especializados no agronegócio. O primeiro deles foi o veterinário Cesar Souza, que destacou a importância da nutrição equilibrada para os animais: “Existe uma tendência de alimentação humana, por exemplo, em que se procura por itens funcionais e, também, se faz uso de suplementos vitamínicos. É a mesma coisa quando estamos falando de nutrição animal. Nosso objetivo é que se diminua o uso de fármacos e homeopáticos, e que se tenha um animal mais saudável e rentável”.

No tema da tecnologia, o gerente de Marketing da LS Tractor, Astor Kiltt, falou sobre o Drone Agrícola. Com estrutura de fibra de carbono e liga de alumínio, este drone é resistente à poeira e água e possui capacidade de decolagem com 25 quilos. Para Astor: “Será o momento onde iremos avaliar as necessidades do campo e da demanda de manejo”.

A rádio Liberdade não poderia abrir os trabalhos deste ano na Expointer sem incluir música na conversa, é claro! E a responsabilidade coube aos jovens cantores que já encantaram o Brasil com suas vozes: Luiza Barbosa e Thomas Machado.

O comunicador Evandro Leboutte comemorou o primeiro dos nove dias de transmissão: “Nos mantemos fiel ao nosso slogan, que é – No campo ou na cidade, rádio Liberdade-, e vamos, diariamente, seguir levando ao ouvinte informação e entretenimento.

RÁDIO LIBERDADE – Programação Expointer 2019

Acompanhe: FM 99.7 – AM 970 – Aplicativos – Canal 300 da Net Claro TV e no site: radioliberdade.com.br

– domingo – 25/08 – às 11 horas

– segunda, terça e quarta – 26/08, 27/08 e 28/8 – às 16 horas

– quinta – 29/08 – às 14 horas e 30 minutos

– sexta- 30/08 – às 10 horas

– sábado – 31/08 – às 11 horas

– domingo – 01/09 – às 11 horas

Deixe seu comentário: