A rainha da Inglaterra procura um jardineiro para o seu palácio e oferece salário de 70 mil reais por ano

A rainha Elizabeth II busca um jardineiro altamente qualificado para cuidar dos jardins dos palácios de Buckingham e St. James, duas das principais residências oficiais da família real e onde acontecem as tradicionais “garden parties”, que ela oferece a alguns de seus súditos. O profissional ideal para a função precisa ter vasta experiência em jardinagem e uma grande vontade de admirar os gramados de ambas as residências “antes que milhões de turistas façam o mesmo”, conforme o descrito em um anúncio publicado no site oficial da monarquia britânica .

Bom salário.

Os candidatos interessados na vaga, que estará aberta até 9 de setembro, não precisam ser britânicos, mas é fundamental que eles tenham autorização para trabalhar em tempo integral no Reino Unido e carta de motorista válida para dirigir no país. O salário oferecido é de 16,5 mil euros (algo em torno de 70 mil reais) anuais, além de benefícios como acomodação grátis, plano de aposentadoria e 33 dias de férias remuneradas por ano.

Vaga preenchida.

Em abril, o Palácio de Buckingham anunciou que buscava um profissional de redes sociais para cuidar das contas da monarca no Twitter e no Facebook. A vaga, no entanto, já foi preenchida.

Comentários