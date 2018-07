A rainha Elizabeth 2ª já conheceu 12 presidentes dos Estados Unidos

O presidente Donald Trump se encontrou na última sexta-feira (13) com a rainha do Reino Unido e da Commonwealth, Elizabeth 2ª, com quem tomou um chá no Castelo de Windsor, a oeste de Londres. O republicano é o 12º presidente dos Estados Unidos a se encontrar no exercício do cargo com a monarca britânica, de 92 anos, no trono desde fevereiro de 1952 — sua coroação, no entanto, só ocorreu em junho de 1953.

O primeiro da longa lista foi Harry Truman, em 31 de outubro de 1951, quando a rainha Elizabeth ainda era princesa. Aos 25 anos, a britânica foi recebida pelo então presidente em Washington para uma visita de dois dias. O pai de Elizabeth, o rei George VI, estava gravemente doente e a filha assumiu os compromissos internacionais. Ele faleceria no ano seguinte.

Depois de assumir a coroa, a rainha conheceu o sucessor de Truman, Dwight Eisenhower, na sua primeira visita de Estado aos Estados Unidos, em outubro de 1957. Na ocasião, se encontrou com o ex-presidente Herbert Hoover, que governou entre 1929 e 1933.

Em junho de 1961, foi a vez de Elizabeth 2ª exercer seu papel de anfitriã. A rainha recebeu o recém-empossado e popular presidente John F. Kennedy. A ocasião levou meio milhão de britânicos às ruas de Londres para receber JFK, um contraste histórico com a recepção amarga de Donald Trump 57 anos depois.

A monarca acabaria não conhecendo Lyndon B. Johnson, sucessor de Kennedy. Elizabeth não pôde comparecer ao funeral de JFK, morto em um atentado em 1963, por estar grávida do príncipe Edward, e Johnson faria apenas duas viagens internacionais oficiais à frente da Casa Branca – nenhuma a Londres.

Em 1969, a rainha recebeu Richard Nixon meses depois de sua posse. Em 1976, ela fez sua primeira visita aos EUA desde 1957, por ocasião do bicentenário da independência americana, e se encontrou com o republicano Gerald Ford. Seu sucessor, o democrata Jimmy Carter, foi recebido em Londres durante uma cúpula da OTAN em 1977.

Ronald Reagan, que derrotou Carter nas urnas em 1980, visitou a rainha e, nas suas memórias, descreveu a ocasião como “uma das mais divertidas de sua presidência”. A monarca também recebeu o sucessor de Reagan, George H. Bush, em 1989. Bill Clinton conheceu a rainha britânica em 1994 na comemoração do 50º aniversário do Dia D.

Em 2003, George W. Bush visitou a rainha e, assim como Trump, foi alvo de protestos. Cem mil manifestantes contrários à Guerra do Iraque se reuniram em Londres na ocasião. Em 2011, Elizabeth recebeu em casa o 11º da lista, Barack Obama.

