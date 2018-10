A rainha Elizabeth Segunda planeja abdicar do trono dentro de três anos para que o príncipe Charles possa ser rei

A rainha Elizabeth II planeja abdicar do trono daqui a três anos, quando completar 95 anos, para que seu filho, o príncipe Charles, seja finalmente coroado rei do Reino Unido. A informação foi revelada pelo jornal Daily Mail a partir do acesso a trechos de um livro ainda inédito assinado pelo jornalista inglês Robert Jobson, especialista na rotina e na história da família real britânica.

Hoje, aos 92 anos, a rainha é a monarca mais velha e que está há mais tempo em serviço, tendo sido coroada aos 25 anos. “A rainha já pensou bastante sobre o assunto e acredita que, caso chegue aos 95 anos, ela considera seriamente a possibilidade de passar seu reinado ao Charles”, adiantou o jornalista em relação a uma das revelações presentes em seu futuro livro. “A majestade tem consciência de sua idade e quer ter a certeza que quando o momento for adequado a transição da coroa seja feita de forma tranquila”, explicou.

Meghan Markle

Meghan Markle e príncipe Harry estão ansiosos para a chegada do primeiro filho. O casal oficializou a união em maio deste ano, e a gravidez foi anunciada pela família real britânica em outubro. A duquesa teria contratado uma equipe com 20 médicos para acompanhar a gestação.

A equipe acompanhará Meghan 24 horas por dia até o nascimento do bebê, previsto para a primavera de 2019 (entre março e junho na Europa). Eles juraram sigilo sobre a gravidez. Assim como Kate Middleton, Meghan dará à luz no hospital St. Mary, em Londres, que tem a diária de internação de 8 mil libras, cerca de R$ 37 mil.

Só poderão entrar na sala de parto quatro profissionais. Os outros ficarão de prontidão para emergências médicas ou outras questões. A equipe inclui dois obstetras, três parteiras, três anestesistas, quatro cirurgiões, quatro pediatras, um técnico de laboratório, dois funcionários especializados em unidades para bebês e dois coordenadores.

Divisão de palácio

Morando em uma casa em Nottingham, na Inglaterra, o príncipe Harry planeja se mudar para a chegada do primeiro filho com Meghan Markle. Segundo jornais locais, a moradia onde eles vivem possui apenas dois quartos e acredita-se ser pequena demais para habitar o casal e o bebê real, aposta do pai para ser uma menina. Com isso, o britânico The Sunday Times afirmou que o duque de Sussex vai dividir o palácio de Kensington com o príncipe William , onde o irmão já mora com Kate Middleton e seus três filhos, George, Charlotte e o caçula, Louis, de apenas seis meses de vida.

“Os irmãos se apoiaram e cuidaram um do outro desde que sua mãe morreu. Mas agora eles têm suas próprias famílias, eles não confiam mais um no outro como antes”, disse uma fonte próxima aos netos da rainha Elizabeth II, que soube da gravidez de Meghan no dia do casamento da princesa Eugenie de York com Jack Brooksba.

