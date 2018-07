A rainha Elizabeth presenteou o príncipe Harry e a duquesa Meghan com uma nova casa. Saiba os detalhes

Segundo a imprensa britânica, a rainha Elizabeth II deu ao neto uma nova casa, chamada de Adelaide Cottage, que por muito tempo ficou sendo usada por membros da família. Existe um forte boato na corte do Reino Unido de que o príncipe Harry é o neto favorito de Elizabeth II. O presente que ela acaba de dar a ele, então, coloca mais lenha nas especulações.

A Adelaide fica localizada no terreno do castelo de Windsor, a cerca de 3,5km de onde Harry e Meghan se casaram e bem perto de onde Elizabeth e Philip se hospedam quando estão na cidade.

A construção data de 1831 e foi obra de William IV como um refúgio para sua esposa, Adelaide de Saxe-Meiningen. Em 1945, ela foi ocupada pelo capitão Peter Townsend, o grande amor de Margaret, a irmã de Elizabeth. Os dois, no entanto, nunca se casaram porque Townsend era divorciado, o que impediu que a rainha desse autorização para a união. Recentemente, a casa estava sob cuidados de Simon Rhodes, filho de Margaret Rhodes, prima de primeiro grau de Elizabeth.

A Adelaide Cottage é patrimônio nacional e não pode ser demolida ou alterada. No entanto, em 2015, houve obras para manter a segurança do local, que conta com sete entradas – todas fortemente protegidas para manter a privacidade dos ocupantes.

Em Londres, o casal mora em Nottingham Cottage, dentro do complexo de Kensington. A Adelaide é o segundo presente do tipo que Elizabeth dá para Harry.

Etiqueta

Depois da situação constrangedora – ao menos entre a realeza – que Meghan passou ao cruzar as pernas na presença da rainha Elizabeth, outro momento embaraçoso que a Duquesa enfrentou durante a recepção no palácio de Buckingham caiu na rede recentemente. Acontece que durante um evento a Duquesa de Sussex tentou pegar na mão do marido, Príncipe Harry, e ele deu uma leve esquivada para que a esposa não fizesse isso. Acontece que os membros da realeza não costumam demonstrar amor em público. Na verdade, não há nenhuma regra oficial contra o contato físico em ambientes públicos, mas os casais da realeza costumam não fazê-lo.

Look vetado

Desde que fez sua estreia como a duquesa de Sussex, Meghan Markle tem mostrado estilo: ela já apareceu com tons vibrantes, como o tubinho amarelo Brandon Maxwell, e até um terninho Givenchy durante viagem à Irlanda.

Mas, de acordo com o Daily Mail, suas produções têm sido alvos de ponderações na família real. O jornal afirma que assessores da realeza preferem que ela adote um estilo mais recatado. “Meghan está sendo informada de que precisa parar de se vestir como uma estrela de Hollywood e começar a se vestir como alguém da realeza”, afirmou uma fonte sobre a americana, que teria levado parte de seu guarda-roupa de antes da vida real para o palácio.

Segundo a publicação, até mesmo Príncipe Harry teria dado opiniões em looks e não aprovado a escolha de uma produção Stella McCartney na próxima viagem do casal, marcada para a Austrália. “Meghan queria usar um terno estilo smoking, mas Harry disse que não era tradicional o suficiente”, afirmou o informante.

Se na família real Meghan está dividindo opiniões, para especialistas em moda, a nova integrante da família real está deixando sua marca. Arlindo Grund, consultor fashion e apresentador de TV falou sobre a duquesa. “Ela nunca quebra protocolo algum com intenção de afrontar as regras da família real ou se sobressair de alguma forma”, ponderou.

Segundo ele, a mulher de Príncipe Harry se mostrou coerente nas escolhas de roupa tanto antes quanto depois do casamento real. “Há em comum entre esses dois momentos o minimalismo. Ainda que ela ouse na forma de usar as peças, são sempre itens com linhas mais retas e cores mais sóbrias. Quando era atriz, Meghan nunca aparecia nas listas de mais bem vestidas, mas nunca aparecia entre as piores também”, afirmou sobre a americana, primeira integrante da realeza britânica a ser indicada como Ícone de Moda em prêmio norte-americano, o Teen Choices Awards.

