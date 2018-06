A Rainha Elizabeth se submeteu no mês passado a uma cirurgia em segredo; entenda

Existe um motivo para o visual descontraído e cheio de estilo que a rainha Elizabeth II vem ostentando no último mês, ao levar os óculos reais para “pôr a cara no sol”: a rainha se submeteu a uma cirurgia para corrigir uma catarata nos olhos no início de maio.

O procedimento foi confirmado pelo palácio de Buckingham à revista “People”.

“Eu posso confirmar que a Rainha se submeteu, com sucesso, a um pequeno procedimento, planejado, para tratar uma catarata no último mês”, disse o porta-voz da monarca à publicação.

Cataratas podem causar visão turva e maior sensibilidade à luz, sintomas que o oftalmologista da rainha procurou corrigir. No entanto, até que ela se recupere totalmente da intervenção, vem mantendo os olhos protegidos com os óculos.

Elizabeth raramente era vista com óculos de sol em eventos públicos, já que eles escondem seus olhos enquanto ela cumprimenta convidados. Desde a intervenção, no entanto, ela foi vista sem o acessório apenas durante o casamento do príncipe Harry com Meghan, a duquesa de Sussex.

Deixe seu comentário: