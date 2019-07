A Receita Federal abre investigação em contratos de Neymar, mais uma vez, a pedido do Fisco espanhol

A pedido do Fisco espanhol, a Receita Federal brasileira iniciou nesta sexta-feira (19) uma nova investigação sobre os contratos de Neymar na época em que ele jogava no Barcelona.

Nesta semana, o jornal Mundo Deportivo informou que as autoridades fiscais da Espanha cobram 35 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões) em impostos não pagos pelo jogador.

Em nota, a Receita Federal do Brasil afirmou que não comenta casos de contribuintes específicos em “razão do sigilo fiscal”.

Já é a terceira vez em que a Receita investiga contratos de Neymar. Nas outras vezes, ele foi multado, em 2016, no valor de R$ 460 mil e pagou a quantia. No caso mais recente, o craque foi multado em R$ 69 milhões após decisão do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) em um processo por sonegação fiscal no qual ainda existe recurso pendente.

Retorno ao Barcelona

Apesar de ter voltado a treinar no PSG (Paris Saint-Germain), Neymar tem encaminhado o seu retorno ao Barcelona. De acordo com o jornal francês Le Parisien, a família do atacante brasileiro está otimista em relação à volta dele ao clube catalão.

Segundo a publicação, o Barcelona foi o único clube a iniciar negociações sobre uma transferência de Neymar.

Jogadores mais valiosos

Alguns jogadores de futebol não renovaram os seus contratos com os clubes em que atuavam e estão disponíveis no mercado para negociação. O jogador mais valioso sem contrato é Yacine Brahimi. O atacante é avaliado em 21 milhões de euros (R$ 88 milhões). Ele estava no Porto. A imprensa europeia acredita que o próximo destino do atleta seja a Roma.

Mario Balotelli é avaliado em 20 milhões de euros (R$ 84 milhões). O italiano estava no Olympique de Marselha, e o Parma tem interesse na sua contratação.

Sturridge deixou o Liverpool e ainda não anunciou o seu próximo destino. O inglês é avaliado em 15 milhões de euros (R$ 63 milhões).

O atacante inglês Danny Welbeck é outro livre no mercado. O jogador estava no Arsenal e é avaliado em 12 milhões de euros (R$ 50,5 milhões).

O zagueiro veterano Gary Cahill não pertence mais ao Chelsea e é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 34 milhões).

O atacante Andy Carroll, ex-Liverpool e que defendeu o West Ham na última temporada, também está livre. O inglês é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 34 milhões).

O meia Mauricio Pereyra não renovou o seu contrato com o FK Krasnodar e também está disponível. O uruguaio é avaliado em 7 milhões de euros (R$ 29 milhões).

O volante holandês Leroy Fer, que estava no Swansea, também está disponível. O holandês é avaliado em 6 milhões de euros (R$ 25 milhões).

