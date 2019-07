A Receita Federal arrecadou 120 bilhões de reais em junho. No Rio Grande do Sul, foram arrecadados mais de 5 bilhões de reais entre impostos e contribuições

A arrecadação total da Receita Federal no País atingiu, em junho de 2019, o valor de 119,94 bilhões de reais, registrando acréscimo real (IPCA) de 4,68% em relação a junho de 2018.

No período acumulado, de janeiro a junho de 2019, a arrecadação registrou o valor de R$ 757,59 bilhões, representando um acréscimo real (IPCA) de 1,80% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Quanto às receitas administradas pela RFB, o valor arrecadado, em junho de 2019, foi de R$ 116,72 bilhões, representando um crescimento real (IPCA) de 4,43%, enquanto que no período acumulado de janeiro a junho de 2019, a arrecadação alcançou R$ 726,64 bilhões, representando um acréscimo real (IPCA) de 1,17%.

O resultado pode ser explicado pela atividade econômica e pelos fatores não recorrentes, como a arrecadação dos Parcelamentos – PERT/PRT, no início de 2018, e a redução das alíquotas do PIS/Cofins sobre o óleo diesel, em 2018.

Rio Grande do Sul

Em junho a arrecadação federal totalizou em junho, na 10ª Região Fiscal (Rio Grande do Sul), 5,34 bilhões de reais entre impostos e contribuições, 1,1% menos em termos nominais que no mesmo mês de 2018. Corrigido a arrecadação pelo IPCA, este percentual corresponde a uma queda real de 4,4%.

Em impostos foram recolhidos 1,72 bilhão de reais (32,3% do total), ou redução de 6,8% nominais na comparação com junho/2018. As contribuições totalizaram outros 3,62 bilhões de reais (67,7% do total), 1,8% a mais sobre o mesmo período de 2018.

A participação mensal da 10ª Região Fiscal chegou a 4,6% sobre o total Brasil, com a arrecadação fazendária representando 4,1% e a Previdenciária, 5,8% do total nacional.

Expectativa

Apresentação da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE/ME), realizada durante coletiva na terça-feira (23), indicou que a arrecadação federal em junho ficou 2,0% acima da expectativa mediana de mercado, captada pelo Prisma Fiscal/SPE – sistema mensal de coleta de expectativas de mercado para as principais variáveis fiscais brasileiras.

Segundo o subsecretário de Política Fiscal da SPE, Marco Antônio Cavalcanti, a arrecadação tem evoluído em linha com a atividade econômica. “A elasticidade da arrecadação tributária em relação ao PIB tende a variar com o ciclo econômico. Em épocas de crise, é comum que as receitas tributárias caiam proporcionalmente mais do que o PIB. Por outro lado, em momentos de recuperação, é razoável esperar aumento proporcionalmente mais forte da arrecadação. Isso ajuda a explicar o fato de que, apesar da lenta recuperação da atividade econômica, as receitas federais têm crescido a um ritmo um pouco mais forte”, afirmou ele.

Na avaliação dos técnicos da SPE, a recuperação econômica deve ganhar fôlego com a tramitação da Nova Previdência no Congresso Nacional e de outras medidas em implementação pelo governo federal. De acordo com pesquisa da SPE junto aos participantes do Prisma Fiscal, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019 e para os anos seguintes deve ser significativamente maior no cenário de aprovação da Nova Previdência, comparativamente ao cenário em que a reforma não seja aprovada. A diferença positiva nas taxas de crescimento atingiria 0,4 pontos percentuais (p.p.) em 2019, 1,7 p.p. em 2020 e 1,5 p.p. em 2021 e 2022.

