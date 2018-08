A Receita Federal planeja aumentar o percentual do Imposto de Renda para quem ganha acima de 30 mil reais por mês

Nessa sexta-feira, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que o órgão prepara uma proposta para aumentar a alíquota do Imposto de Renda dos “grantes detentores de renda”.

Ele deu a informação durante um evento na sede o TCU (Tribunal de Contas da União), em Brasília, e afirmou que a proposta ainda será apresentada ao Ministério da Fazenda.

“Trata-se de uma proposta da Receita, que ainda precisamos discutir com o governo federal. A tributação de renda da pessoa física tem que ser elevada. Não digo para alcançar a classe média. Não, é para alcançar uma camada que tem condições de pagar”, declarou Rachid.

Ainda conforme o secretário da Receita, a proposta é estabelecer alíquotas acima de 27,5% para quem tiver renda acima de R$ 30 mil, por exemplo. Atualmente, a alíquota de 27,5% é a mesma para todos os contribuintes que recebem mais de R$ 4.664,68.

Limites de isenção

Durante o evento no TCU, Rachid afirmou que o Brasil tem um dos maiores limites de isenção de Imposto de Renda e que atualmente 10% da população economicamente ativa paga o imposto.

“Hoje, cerca de 10% da população economicamente ativa paga Imposto de Renda no Brasil e quando se fala em mexer há uma resistência enorme”, acrescentou.

Tabela do IR

Pela tabela em vigor, que não é corrigida desde 2015, estão isentos os contribuintes que recebem até R$ 1.903,98 por mês, descontada a contribuição previdenciária.

A partir deste valor, as retenções são calculadas com base em alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5% sobre o valor dos rendimentos, descontada a parcela dedutível (desconto fixo) para cada faixa de rendimento.

Como funciona

Ao enviar anualmente a declaração de imposto de renda, o contribuinte está fazendo na verdade um ajuste de contas, uma vez que a maior parte da arrecadação é feita antecipadamente. No caso dos trabalhadores com registro em carteira, o tributo é retido diretamente na folha de pagamento e o valor é calculado com base na faixa de renda mensal.

Pela tabela em vigor e que não é corrigida desde 2015, estão isentos da “mordida” mensal na folha de pagamento apenas aqueles que recebem até R$ 1.903,98 por mês, descontada a contribuição previdenciária. A partir deste valor, as retenções são calculadas com base em alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5% sobre o valor dos rendimentos, descontada a parcela dedutível (desconto fixo) para cada faixa de rendimento.

“Caso haja qualquer variação no valor do rendimento tributável mensal, também ocorrerá a mudança do valor do imposto a ser retido pela empresa. Por exemplo, se um empregado recebeu mais horas extras em um mês, a retenção também sofrerá variação”, explica um especialista.

Já no momento da declaração de ajuste anual, quando são considerados no cálculo do IR a soma de todos os rendimentos recebidos no ano, a tabela utilizada para o cálculo do imposto devido passa a ser outra.

É somente na declaração anual que podem ser abatidos do cálculo gastos, por exemplo, gastos dedutíveis como despesas médicas, escolares, contribuições para previdência privada na modalidade PGBL e o desconto padrão por dependente.

No IR de 2018, o desconto padrão para as deduções é de 20% da renda tributável, limitado a R$ 16.754,34. Este abatimento substitui todas as deduções legais da declaração completa, entre elas aquelas de gastos com educação e saúde.

