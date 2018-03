A Receita Federal realizou a maior apreensão de cocaína da história no Porto de Santos

A atuação da Direp (Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho) da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos interrompeu, na sexta-feira (23), a tentativa de envio ao exterior de aproximadamente duas toneladas de cocaína.

A droga estava oculta dentro de três contêineres de cargas distintas. As cargas consistiam em um carregamento de cinco contêineres de café, outro de dezesseis contêineres de concentrado de proteína de soja e, o terceiro, de vinte e cinco contêineres de açúcar, tipo cristal.

A droga estava escondida em um contêiner de cada carregamento.

Atendendo às atribuições e às prerrogativas legais de cada órgão, a droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.

Com esta, a sexta apreensão do ano, foi atingido o montante de aproximadamente 2.800 quilos.

No dia 14 a Receita Federal havia apreendido mais de 50 kg de cocaína no Porto de Santos. A droga estava em contêiner carregado com milho de pipoca. Com a ação foi frustrada a tentativa de envio ao exterior de duas bolsas contendo 54,98 kg de cocaína.

A droga estava acondicionada dentro de uma unidade de carga (contêiner) carregada com milho de pipoca. O destino final seria o porto de Durres, na Albânia.

Suspeita-se do emprego da técnica criminosa conhecida por “rip-off loading”, na qual a droga é inserida em uma carga regular, sem o conhecimento do seu proprietário.

Atendendo as atribuições e prerrogativas legais de cada órgão, a droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prossegue com as investigações.

Equipes K9

No dia 19 deste mês as equipes K9 (cães de faro) da Direp (Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho) da 8ª Região Fiscal, em ações conjuntas com o Serpe (Serviço de Remessas Postais e Expressas) da Alfândega de São Paulo, apreenderam cocaína oculta em três remessas destinadas ao exterior.

A principal apreensão foi em uma encomenda postada no município de Várzea Grande/MT com destino à Atenas, na Grécia. A cocaína estava oculta no forro de jaquetas de inverno, atingindo peso bruto de 3,73 quilos.

O restante da droga foi encontrado em duas outras remessas postadas em São Paulo: 750 gramas com destino à Amsterdã oculta na lateral de uma caixa e 9 gramas em uma carta que seguia para a França, dentro de três envelopes.

Outra ação, no dia 13 de março, resultou na apreensão de mais de 8 kg de cocaína pela equipe. A maior apreensão foi em uma encomenda com cobertores engomados, que escondiam 7,75 kg da droga. O destino era a Inglaterra. O restante da droga foi encontrado em duas outras encomendas: 370 gramas dentro de cápsulas de colágeno destinadas à Espanha e 110 gramas no fundo de uma caixa que seguia para o Paquistão.

