A redução dos impostos sobre os cigarros sugerida pelo ministro Sérgio Moro foi criticada no governo federal

A determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de instalar um grupo de trabalho para discutir a redução dos impostos sobre cigarros no País criou mal estar no governo e dividiu o setor produtivo. O grupo foi criado com a justificativa de tentar reduzir o contrabando e os riscos à saúde que estariam associados ao consumo de produtos teoricamente de menor qualidade.

A discussão é considerada um retrocesso por representantes da área da saúde e simplista por integrantes da Receita Federal. Há ainda uma outra avaliação: o debate teria de ser feito pelo Ministério da Economia, o único a ter competência para fazer qualquer alteração nessa área.

Para representantes da área de saúde, a discussão traz um risco enorme de retrocesso, além de ser conceitualmente incorreta. “O contrabando de cigarros não é combatido com redução de impostos, mas com medidas de segurança. Não é uma questão fiscal, mas de combate à corrupção”, afirma a secretária executiva da Comissão Nacional para Implementação da Convenção Quadro do Tabaco”, Tânia Cavalcante.

Ela afirma ainda que não existe cigarro menos perigoso do que outro. “Todos fazem mal da mesma forma. O que torna o cigarro contrabandeado pior é a facilidade de acesso para crianças e adolescentes devido ao seu baixo preço”.

Um acordo internacional seguido pelo Brasil com medidas para prevenção e redução do tabagismo determina a adoção, de forma simultânea, do aumento de impostos e preços dos cigarros e o combate ao contrabando. “Juntas, as duas medidas dificultam o acesso dos jovens ao produto e a iniciação no consumo de cigarros “, completa Tânia. A redução dos impostos, em última análise, significaria um desrespeito a esse tratado internacional do qual o Brasil é signatário.

Na Receita Federal, a avaliação é de que uma eventual redução de impostos teria um alcance limitado para reduzir o contrabando. O maior argumento para isso é o baixo preço do maço no Paraguai, origem de boa parte do produto ilegal consumido no Brasil. Lá, cada pacote custa menos de R$ 1. Mesmo que se reduza a tributação e o preço do cigarro caia dos atuais R$ 5,5 para R$ 3, calculam, ainda assim não haveria como se neutralizar o atrativo do mercado ilegal.

Tânia observa que o Congresso Nacional ratificou e o presidente promulgou no ano passado um protocolo de cooperação internacional para combater o contrabando de cigarros. “Não precisa inventar a roda. Ano passado um decreto presidencial criou um comitê interministerial coordenado pela Casa Civil para implementar esse protocolo. É preciso colocá-lo para funcionar”, completou a secretária.

Ela observa que o momento é ideal para colocar em prática medidas necessárias para coibir o comércio ilegal. O Paraguai, que por anos não mostrou interesse em participar de ações conjuntas, atualmente se mostra empenhado em combater o mercado ilegal de cigarros e já iniciou a tramitação para ratificação desse protocolo no seu parlamento. A mudança se dá sobretudo numa reação ao aumento da participação de facções criminosas na atividade naquele país. O mesmo ocorre no Brasil.

Além de ser conceitualmente incorreta, avaliam, a discussão sobre a redução do imposto do cigarro ocorre num momento inapropriado, uma vez que o mercado legal de cigarros está em franca expansão. Entre 2016 e 2017, a venda de cigarros legais teria aumentado em 2,7 milhões de unidades. Em 2017 para 2018, o aumento teria sido de 1,4 milhão, afirma o pesquisador do Instituto do Câncer, André Szklo.

“Com o congelamento do aumento dos impostos sobre cigarros desde 2016, houve uma expansão do mercado”, conta. Para o pesquisador, preços estabilizados nos últimos dois anos levaram a população a se acostumar com esses valores estabilizados . E o efeito nos indicadores de saúde já são sentidos. “Os últimos levantamentos do Ministério da Saúde indicam um aumento do número de fumantes entre a população mais jovem”, constata.

Diretora da ACT Promoção da Saúde, Organização Não Governamental que atua no controle do tabaco, Paula Johns observa que a redução de impostos provocaria uma redução da arrecadação para o governo. Mas o mais importante, completa, seria um aumento dos gastos públicos com tratamento dos fumantes. Szklo mostra que o custo do sistema de saúde com tratamento de doenças relacionadas ao tabaco foi de R$ 57 bilhões em 2015. “No mesmo período, a arrecadação com produtos feitos com tabaco foi de R$ 13 bilhões.”

Estudos mostram que o aumento de preço de cigarros protege jovem de iniciar o consumo mas também a população menos escolarizada. “Os dados demonstram que medidas de prevenção de cigarro, como restrição da propaganda, surtem mais efeitos em grupos economicamente mais privilegiados. Para populações mais pobres – e o alvo principal da indústria – hoje o principal é o controle de preços.”

