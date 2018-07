A Regus, líder mundial em espaços flexíveis de trabalho, inaugurou mais uma unidade em Porto Alegre

A Regus, líder mundial em espaços flexíveis de trabalho, inaugurou, na noite de quinta-feira (19), mais uma unidade em Porto Alegre. O Regus Guaíba localiza-se na avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, 8°andar. O coquetel de inauguração contou com a presença de representantes da empresa, da imprensa e convidados.

O novo espaço, com área total de 800 metros quadrados, possibilita a criação de 36 escritórios e 90 estações de trabalho, além de oferecer duas salas de reunião. A nova unidade na Capital passa a fazer parte das 68 unidades de espaços compartilhados da empresa no País, somando na Regus em todo o Brasil um portfólio total de 150 mil metros quadrados.

Além da Regus Guaíba, a empresa já tem previstas para o próximo mês a abertura de outras duas unidades no Brasil: mais uma no Rio de Janeiro e uma em São Bernardo do Campo (ABC). Fundada em Bruxelas, na Bélgica, em 1989, a Regus tem sua sede em Luxemburgo e está listada na Bolsa de Valores de Londres. Mais informações podem ser obtidas no site www.regus.com.br.

