“A reinventora de histórias” valoriza o diálogo e o poder transformador dos livros

A reinventora de histórias, de autoria de Marcia Mocellin, apresenta a menina Heleninha, que adora ler histórias com sua avó. Elas passam horas na biblioteca e se divertem muito. Ouvindo sua avó contar histórias bem conhecidas, Heleninha tem uma ideia: reinventar a história!

A autora narra, em uma linguagem apropriada ao imaginário dos pequenos, um misto de aventura, mistério e fantasia. Editado pela Libretos, o livro tem ilustrações de Suzel Neubarth.

Segundo a coordenadora editorial, Clô Barcellos, a obra valoriza o diálogo. “A crença na civilização e na cultura é o desejo que o livro traz ao mundo. Uma menina consegue provar que livros hipnotizam, têm o poder de mudar o mundo e devem ser compartilhados”, observa.

As pinturas de Suzel Neubarth acalentam as palavras, com movimentos suaves e cores harmônicas, instigando o olhar pelas páginas. Detalhes das pinceladas trazem dinamismo e energia às cenas, mas permitem também inestimável descanso para a alma contemporânea, ao mesmo tempo que produzem esperança no leitor.

O livro tem lançamento no dia 05 de agosto (domingo), das 15h às 18h, no Espaço Cuidado que Mancha (Rua Vicente Lopes dos Santos, 250 – Menino Deus). Na programação do evento haverá contação de história, brincadeiras e sessão de autógrafos.

