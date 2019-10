A retomada da contagem rápida de votos na Bolívia mostra Evo Morales à beira da vitória e provoca protestos no país

Em uma leitura preliminar, o Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia divulgou na noite desta segunda-feira (21) resultados da contagem rápida que indicam que Evo Morales estaria à beira de uma vitória ainda no primeiro turno. Com 95,53% das urnas apuradas, o presidente, que busca seu quarto mandato, teria 46,40% dos votos, contra 37,07% de seu adversário, o ex-presidente Carlos Mesa – uma diferença de 9,33 pontos. As informações são do jornal O Globo.

São necessários 10 pontos percentuais para que Morales saia vitorioso, sem precisar enfrentar um segundo turno previsto para o dia 15 de dezembro. De acordo com a legislação chilena, um segundo turno também poderá ser evitado caso um dos candidatos consiga mais de 50% dos votos.

Os resultados oficiais, por sua vez, estão sendo computados manualmente, mas de maneira bem mais lenta. Com 60,65% das urnas apuradas, os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados: a aliança de centro Comunidade Cidadã, de Mesa, teria 42,54% dos votos, contra 42,32% do Movimento ao Socialismo de Morales.

A leitura dos resultados preliminares na sala do TSE, em La Paz, foi imediatamente recebida com gritos de “fraude” por aliados de Mesa. Apoiadores de Morales, por sua vez, gritavam “assassinos, assassinos”. Do lado de fora do prédio, houve confrontos entre partidários de ambos os candidatos, que precisaram ser dispersados pela polícia.

Manifestações também foram registradas nas ruas de Sucre e de Santa Cruz , cujo governo “convencido de que o voto popular é a expressão mais democrática que existe em um Estado que garanta direitos e liberdades para todos” convocou os cidadãos para “defender a legitimidade da vontade popular”.

Ao jornal El Deber, Carlos Mesa disse que não reconhece os resultados da contagem rápida e afirmou que organizará uma articulação com grupos cívicos e organizações em defesa do voto pois considera o resultado “uma fraude”.

Em nota, a OEA expressou “sua profunda preocupação e surpresa ante a drástica e difícil de explicar mudança nos resultados preliminares revelados após o fechamento das urnas”.

Confusão na contagem

A apuração dos votos na Bolívia tem gerado bastante confusão, levantando uma série de suspeitas sobre a transparência do processo eleitoral. Desde o referendo de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral usa um sistema de transmissão de dados, a Transmissão de Resultados Eleitorais Preliminares (TREP), que permite que, mesmo em locais mais remotos, como as zonas rurais, os votos sejam computados com mais agilidade, já que as atas são fotografadas e transmitidas via sistema para o órgão eleitoral — a chamada contagem rápida.

Os resultados oficiais, por sua vez, estão sendo computados manualmente, mas de maneira bem mais lenta. A contagem avançava normalmente desde a noite de domingo, sem nenhum tipo de interrupção.

O TSE havia prometido um resultado preliminar total no domingo, às 22h (horário local), mas o sistema de contagem rápida parou quando atingiu 83,76% das atas, ou seja, faltando quase 16% dos votos, o equivalente a 1,1 milhão de pessoas. Após o governo anunciar que pararia de atualizar este sistema, o site voltou a mostrar os resultados na noite desta segunda-feira.