A Revista Living de janeiro chegarÃ¡ as bancas com um editorial de moda alinhado com a estaÃ§Ã£o das altas temperaturas: verÃ£o com estilo e personalidade.

A Intuição figura entre as marcas que dão vida ao trabalho que tem a modelo Morgana Martins como personagem principal, concepção e produção executiva da jornalista Patrícia Haubert e fotos de Rodrigo Fanti, ambos da RPDOIS Imagens.

Criada em 2001 pela estilista Sandra de Lio, a Intuição possui, hoje, cinco lojas próprias, sendo três em Nova Petrópolis e duas em Gramado, além da loja virtual. Também está presente em mais de 520 multimarcas espalhadas por todo o Brasil e no exterior, com duas franquias no Uruguai, em Montevideo e Punta del Este. Atualmente, emprega 140 colaboradores diretamente e mais 30, indiretamente. As estampas, os bordados e as aplicações são todos desenvolvidos e produzidos na fábrica de Nova Petrópolis, o que confere unicidade às peças.

