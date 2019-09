A revitalização da Praça da Alfândega será entregue nesta segunda

As intervenções na Praça da Alfândega serão entregues pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior às 9h desta segunda-feira (30). Este é o primeiro local a ser finalizado pelo maior contrato de manutenção do mobiliário de praças e parques de Porto Alegre. Outros sete pontos também estão sendo revitalizados.

A manutenção da Praça da Alfândega começou no dia 6 de setembro e contemplou melhorias nos bancos, brinquedos e a recuperação do pavimento, de pedras portuguesas, entre outros equipamentos. As atividades são realizadas pela empresa Ecsam, sob a gestão e fiscalização da Unidade de Conservação e Manutenção (UCM) da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).

O serviço faz parte do maior contrato – R$ 24,8 milhões – realizado em Porto Alegre para manutenção de equipamentos de praças e parques da cidade. O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou os trabalhos no espaço de 15 mil metros quadrados, que recebe diariamente mais de 90 mil pessoas e também um dos eventos culturais mais tradicionais da Capital: a Feira do Livro.

“Esse contrato representa uma revolução simples, mas muito especial para os porto-alegrenses, pois atenderá toda a população. Antes, a manutenção era feita por servidores da prefeitura e quase impossível dar conta de uma demanda desse tamanho”, afirma o prefeito, que também ressaltou que as melhorias que estão sendo feitas na cidade e as próximas que estão por vir são possíveis graças às reformas apoiadas pela Câmara de Vereadores.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, disse que a manutenção no local mostra o planejamento da administração em deixar a Praça da Alfândega bonita para a Feira do Livro, que ocorre em novembro. “É uma forma de nós trazermos dignidade aos frequentadores, às milhares de pessoas que passam diariamente por esse importante símbolo histórico. Vamos voltar a ter orgulho da nossa cidade”, afirma.

