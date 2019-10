A rodovia ERS-115, que liga Taquara a Gramado, tem agora uma terceira pista no trecho do quilômetro 30 ao 35

A rodovia estadual ERS-115, que liga Taquara a Gramado, recebeu melhorias para beneficiar a fluidez e a segurança do trânsito. A principal novidade é um novo segmento de terceira pista entre os quilômetros 30 e 35. Com isso, todos os 12 quilômetros do trecho entre Três Coroas e Gramado contam com faixa-extra. A obra foi realizada pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), vinculada à Selt (Secretaria de Logística e Transportes).

“O trecho em questão já conta, inclusive, com a pintura e a sinalização renovadas, ou seja, os motoristas que subirem até a Serra Gaúcha encontrarão uma estrada ampliada e em plenas condições para um trânsito seguro”, ressaltou o titular da pasta, Juvir Costella.

Além da inclusão de terceiras faixas, a ERS-115 ganhou um novo acesso – mediante o alargamento de pista – para o bairro Três Pinheiros, em Gramado. Ao todo, a obra contou com um investimento de aproximadamente R$ 5,2 milhões. A rodovia é administrada pela EGR do quilômetro 0 ao 42 e oferece, ainda, serviços de socorro com guincho e ambulância.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, além das melhorias, a manutenção da estrutura tem sido constante: “O nosso objetivo, nesse caso, é deixar as rodovias em boas condições de pavimentação e muito bem sinalizadas, oferecendo assim segurança e conforto aos motoristas e, especialmente na ERS-115, aos turistas, já que é uma região que recebe muitos visitantes ao longo do ano”.

ERS-239

Já a duplicação da ERS-239, no município de Taquara, está em suas últimas etapas. Com mais de 70% dos serviços concluídos, a obra de 2,6 quilômetros (que vai do entroncamento com a ERS-020 até o início da ponte sobre o Arroio Tucanos) deve ser entregue até o fim deste ano, segundo a EGR. O investimento total é de R$ 10,1 milhões, com recursos provenientes da praça de pedágio de Campo Bom.

Desde a semana passada, trabalhadores da empresa realizam serviços de terraplenagem e pavimentação no trecho, que contará com uma passagem inferior ligando as ruas Oswaldo Aranha e Nilo Dias.

“Investir em estradas é aproximar pessoas e favorecer investimentos em nosso Estado”, ressalta Juvir Costella, da Selt. “Com esse trecho duplicado, a rodovia terá ampliada a sua importância para o transporte de pessoas e produtos e como rota turística.”

Ainda de acordo com a Empresa Gaúcha de Rodovias, a intervenção vai melhorar não apenas a circulação, mas também ajudará a desenvolver a região, qualificando uma das rotas utilizadas por quem se desloca da Região Metropolitana em direção à Serra do Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

